Карагандинские врачи хотят пересмотра заданий квалификационного теста

Им задают вопросы не по специальности

Карагандинские врачи требуют изменить работу экзаменационной комиссии. Чтобы подтвердить свою квалификацию они сдают добровольный тест, от результатов которого зависят зарплата и надбавки. В один день из 63 медиков, экзамен завалили 47! Согласно правилам они потеряют даже предыдущие надбавки. Пересдача стоит 24 тысячи тенге, курсы подготовки – 18 тысяч.

Врачи ситуацией недовольны, поскольку их коллеги из других областей успешно сдают тестирование. Некоторые обвиняют экзаменационную комиссию в предвзятости. Теорию спокойно проходят все, проблемы возникают во время практической части. Лидер областного профсоюза Любовь Куанышбекова пересдавать экзамен отказалась. Вместо этого она решила потребовать пересмотра заданий.

-Практические задания, которые мы получаем на тестах, никак не пересекаются с профилем, по которому работают врачи,- объясняет Любовь Александровна.- Я детский патологоанатом, логично если мне, к примеру, дадут проанализировать какой-то материал, поставят микроскоп, стёкла. К моей работе умение правильно провести реанимацию никак не относится. Даже если предположить, что каждый врач обязан уметь пользоваться дефибриллятором, в повседневной жизни, в общественном месте под рукой этого не будет. Или коникотомия – довольно сложно выполнить это задание на неправильном манекене, а там именно такая ситуация и была. Тем более, я знаю врача, которая проработала лаборантом двадцать лет. Она в руки скальпель не возьмёт, ни при каких условиях, потому что её пугает даже сама мысль сделать надрез на живом человеке…

Огласка проблемы некоторых врачей не порадовала, они считают, что их опозорили на всю страну. Но это явно не тот случай, когда профессиональную гордость стоит ставить выше здравого смысла. Экзамены сдают несколько раз, если представить, что на пересдачу пришли 30 человек, которые заплатят по 24 тысячи каждый, то получится – 720 тысяч с одного потока. Квалификацию подтверждают и медсёстры, повторное тестирование обойдётся в 21 тысячу.

— Врачи у нас люди не богатые, вот представьте -чтобы заработать 80 тысяч, нужно брать дополнительные дежурства,- рассказывает профсоюзный лидер.- Медик отработал день, на ночь остаются самые тяжёлые больные, за которыми нужно следить ежечасно, анализировать их состояние. Говорить о том, что кто-то ложится спать, не приходится. После ночи он отрабатывает ещё один день, и вечером приходит домой, чтобы поспать. Да, есть врачи разные, я их не защищаю, но в основном это адский труд. И этого никто не учитывает, ни наши экзаменаторы, ни наши пациенты. Они почему-то иногда вообще считают, что врачам легче дождаться смерти. Но никому не выгодно, чтобы умер человек! Этого не хочет сам медик, он будет писать отчёты, присутствовать на вскрытии, отвечать перед комиссией. Смерть пациента это удар для клиники и для самого врача.

Ситуацией с квалификационными экзаменами в Карагандинской области заинтересовались и в общественном совете, и в Республиканском профсоюзе медицинских работников. Тестирование проводят по установленному алгоритму, от которого, по словам экзаменаторов, они никогда не отходят.

— Иногда именно эти алгоритмы и портят всю картину,- считает Любовь Куанышбекова.- Например, больнице могут выписать большой штраф за несоблюдение правил. Есть расписанные правила осмотра детей, которые придумывали для стран третьего мира. Так вот по ним врач, прежде чем осматривать ребёнка и задавать ему вопросы, должен сначала оценить возможность падения ребёнка. Откуда он может упасть в больнице не понятно, но это реальный случай из практики. Комиссия выписала штраф больнице за то, что врач нарушил этот алгоритм.