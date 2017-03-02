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Водитель получил перелом позвоночника
Авария произошла на въезде в Темиртау 1 марта. По информации полиции, предположительно водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда.
На повороте прицеп, загруженный трубами, занесло. Тяжелый прицеп стал переворачиваться и потащил за собой и грузовик. В итоге «КамАЗ» все-таки перевернулся. Трубы разбросало по трассе.
Водитель грузовика получил очень тяжелую травму — перелом позвоночника. На «скорой» его доставили в клинику имени Макажанова.
На место аварии приехал владелец груза. Несколько часов на месте аварии работала тяжелая техника. Трубы грузили и увозили дальше по месту назначения.
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Можно сказать родился в рубашки
Теперь всю жизнь будет прикован к кровати и креслу
Хорошо что не кто больше не постродал
vas
02 марта, 2017 в 16:19
Переломы позвоночника разные бывают. Могут и на ноги поставить, только тяжелой работой точно уже не сможет заниматься
Владимир Алексевич
02 марта, 2017 в 17:23