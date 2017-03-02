На въезде в Темиртау перевернулся «КамАЗ» груженый трубами

Водитель получил перелом позвоночника

Авария произошла на въезде в Темиртау 1 марта. По информации полиции, предположительно водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда.

На повороте прицеп, загруженный трубами, занесло. Тяжелый прицеп стал переворачиваться и потащил за собой и грузовик. В итоге «КамАЗ» все-таки перевернулся. Трубы разбросало по трассе.

Водитель грузовика получил очень тяжелую травму — перелом позвоночника. На «скорой» его доставили в клинику имени Макажанова.

На место аварии приехал владелец груза. Несколько часов на месте аварии работала тяжелая техника. Трубы грузили и увозили дальше по месту назначения.