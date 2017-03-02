Загадочный «огненный» объект видели в небе над австралийским городом Сорелл.

Загадочный «огненный» объект видели в небе над австралийским городом Сорелл. Мнения зрителей и ученых по поводу увиденного разделились.

Одни утверждают, что это был НЛО, другие утверждают, что метеорит, третьи считают, что видели летящий самолет, сообщает Yahoo!

Автор опубликованного ниже ролика считает, что ему удалось заснять пассажирский лайнер, чей корпус «ярко светился в лучах солнца». Впрочем, многие зрители с ним не согласны. Если это самолет, то он должен быть просто гигантским. Я таких никогда не видел, — написал один из комментаторов ролика.

Британское издание Mirror приводит мнение физика, который исключает «метеоритную» версию произошедшего.

Для метеорита этот объект летит слишком медленно. Будь это падающий астероид, его падение продлилось бы долю секунды, — отметил ученый.

Некоторые местные жители утверждают, что район приземления объекта оцеплен полицией. По их мнению, это указывает на то, что «огненная» вспышка имеет инопланетное происхождение.