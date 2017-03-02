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Первая игра состоится меньше, чем через неделю
В скором времени «Шахтёр» выйдет на поле, но уже без своего бессменного капитана Андрея Финонченко. Пока футболист пообещал сыграть прощальный матч, и только потом уйти в тренерский состав. К сожалению, состав «Шахтёра» покинул самый результативный игрок прошлого года — Десли Уббинк, он забил шесть мячей в ворота соперников.
Не смотря на клятвенные заверения о том, что в команде будут делать упор на карагандинских воспитанников, расстаться с легионерами нельзя. Поэтому в этом году набрали новых.
За жизнью футболистов можно следить в их аккаунтах в сосетях. Instagram молодого игрока Куаныша Ермекова открыт для всех. Он активно выкладывает фото с тренировок и поездок. Можно подписаться и на Бориса Кадио, есть страница у Марко Станоевича, и закрытый аккаунт у Аллессио Аллегрия.
Первую игру команда сыграет с Таразом 8 марта. Предварительный состав «Шахтёра» на сезон 2017 года:
Вратари: Игорь Шацкий, Ярослав Багинский, Сергей Ткачук;
Защитники: Борис Кадио, Ильнур Мангуткин, Олукореде Айегбуси, Евгений Тарасов, Никола Василевич, Иван Садовничий, Игорь Пикалкин, Михаил Габышев, Руслан Алимбаев;
Полузащитники: Марко Станоевич, Милан Стоянович, Ринат Хайруллин, Айдос Орал, Юлиус Сзоке, Штэфан Зошак, Сергей Скорых, Владислав Васильев, Куаныш Ермеков, Максим Казанин;
Нападающие: Аллессио Аллегриа, Дауренбек Тажимбетов, Оралхан Омиртаев, Вячеслав Путинцев, Айдос Таттыбаев;
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