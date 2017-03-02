Футбольный клуб «Шахтёр» представил новый состав

Первая игра состоится меньше, чем через неделю

В скором времени «Шахтёр» выйдет на поле, но уже без своего бессменного капитана Андрея Финонченко. Пока футболист пообещал сыграть прощальный матч, и только потом уйти в тренерский состав. К сожалению, состав «Шахтёра» покинул самый результативный игрок прошлого года — Десли Уббинк, он забил шесть мячей в ворота соперников.

Не смотря на клятвенные заверения о том, что в команде будут делать упор на карагандинских воспитанников, расстаться с легионерами нельзя. Поэтому в этом году набрали новых.

За жизнью футболистов можно следить в их аккаунтах в сосетях. Instagram молодого игрока Куаныша Ермекова открыт для всех. Он активно выкладывает фото с тренировок и поездок. Можно подписаться и на Бориса Кадио, есть страница у Марко Станоевича, и закрытый аккаунт у Аллессио Аллегрия.

Первую игру команда сыграет с Таразом 8 марта. Предварительный состав «Шахтёра» на сезон 2017 года:

Вратари: Игорь Шацкий, Ярослав Багинский, Сергей Ткачук;

Защитники: Борис Кадио, Ильнур Мангуткин, Олукореде Айегбуси, Евгений Тарасов, Никола Василевич, Иван Садовничий, Игорь Пикалкин, Михаил Габышев, Руслан Алимбаев;

Полузащитники: Марко Станоевич, Милан Стоянович, Ринат Хайруллин, Айдос Орал, Юлиус Сзоке, Штэфан Зошак, Сергей Скорых, Владислав Васильев, Куаныш Ермеков, Максим Казанин;

Нападающие: Аллессио Аллегриа, Дауренбек Тажимбетов, Оралхан Омиртаев, Вячеслав Путинцев, Айдос Таттыбаев;