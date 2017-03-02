Чиновника из Осакаровского района понизят в должности

Экс-советник акима Осакаровского района не платил налог на транспорт

Сегодня, 2 марта, на заседании совета по этике стало известно, что руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Осакаровского района» Оразбай Бутеев будет понижен в должности в связи с накопившимся долгом за транспорт.

— С 2012-го года у Оразбая Бутеева образовался долг по налогу за транспорт. В отношении Бутеева было возбуждено исполнительное производство. Его неоднократно уведомляли о необходимости выплаты налогов, — рапортовал заместитель прокурора Осакаровского района Аскар Абдрахманов. — Стало также известно, что в течение последних шести месяцев Оразбай Бутеев переправлял свою зарплату зятю, обосновав это тем, что его личный счёт заблокирован из-за неуплаченного кредита.

После небольшого обсуждения ситуации между членами совета по этике, к трибуне подошёл сам Оразбай Бутеев и обратился к собравшимся.

— В 2009 и 2010 годах моей супруге провели две сложнейших операции. Нужны были финансовые вложения. Набрал я кредитов большое количество, — поделился своей бедой чиновник. — После операций я два года провёл без работы. В данный момент с моей зарплаты, а это 160 тысяч тенге, 120 тысяч уходит на погашение кредитов.

Кроме того, г-н Бутеев пояснил за какой именно транспорт он не платил налог.

— В 2007 году я отдал в аренду КАМАЗ. Через некоторое время пропали и арендатор, и транспорт. Я обращался в РУВД, но там отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку КАМАЗ я отдал добровольно, — пояснил Оразбай Бутеев.

Члены совета по этике начали активно обсуждать ситуацию с КАМАЗом, с переводом Бутеевым денег на счёт зятя и как быть с нерадивым чиновником. По истечению небольшого отрезка времени слово взял председатель совета и руководитель по делам государственной службы Жандос Сарсенов.

— Вы опытный государственный служащий, и, не смотря на это, допускаете такие этические нарушения, — обратился Сарсенов к поникшему Бутееву. — В настоящее время у вас уже имеется дисциплинарное взыскание в виде замечания. Согласно закону в этом случае мы можем наложить только понижении в должности. Я узнавал, вакансии в вашем отделе есть.

После такой оплеухи Оразбай Бутеев, не дожидаясь окончания заседания, поспешил покинуть зал.