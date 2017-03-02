После визита генпрокурора своих должностей лишились 9 сотрудников департамента госдоходов Карагандинской области

Всего же дисциплинарную ответственность понесли 24 работника службы экономических расследований

После визита в Караганду генерального прокурора Казахстана в департаменте госдоходов началась зачистка. Дисциплинарные наказания понесли 24 работника службы экономических расследований. Причем семеро из них были уволены и еще двое ушли с должностей сами.

Эти и другие итоги работы озвучил приезжавший 28 февраля в Караганду заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов. К сожалению, заседание с его участием прошло за закрытыми дверями. А информацию, прозвучавшую на нем, в сжатом виде предоставили нам только сегодня, 2 марта.

«Он отметил заметное улучшение ситуации в вопросах привлечения к уголовной ответственности субъектов бизнеса в регионе, — Почти в 4 раза снизилось число досудебных расследований в отношении предпринимателей. Если за первые 2 месяца 2016 года было зарегистрировано 139 уголовных дел, то за этот год – 37. Значительно сократилось число дел, прекращенных по нереабилитирующим основаниям. Если в 2016 году прекращено 164 дела, то в текущем всего 12».

В 9 раз сократилось число налоговых проверок в отношении предпринимателей в рамках УПК. За 2 месяца 2016 года их было проведено 90, за тот же период этого года – 10. Искоренена практика приостановления операций по счетам, ограничения в распоряжении имуществом, ареста имущества в рамках расследования уголовных дел.

Что касается наказанных, то в отношении одного следователя из департамента госдоходов Карагандинской области проводится служебное расследование. Им занимается Антикоррупционная служба. Следователя подозревают «незаконном вовлечении в орбиту уголовного преследования и содержании в ИВС предпринимателя Долгомыслова».

Чиновников тоже наказали – за волокиту и нарушения при оказании госуслуг предпринимателям. К дисциплинарной ответственности привлекли 12 госслужащих, в числе которых два руководителя. Один – это руководитель отдела сельского хозяйства Абайского района и второй – начальник отдела управления госдоходов Приозерска.