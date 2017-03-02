Экологический вернисаж пройдет в Караганде

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Карагандинский областной Экологический Музей приглашает учащихся и преподавателей колледжей, школ и организаций дополнительного образования, принять участие во Втором ежегодном ЭкоФестивале детских экологических инициатив: «Экологический вернисаж 2017».

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

1.«Творчество и экология». Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, компьютерная графика, фотоколлаж, предметы экологического дизайна.

2. «Самые загадочные экспонаты Экологического Музея». Креативные описания к существующим и будущим экспонатам ЭкоМузея, которые могут предложить для ЭкоМузея участники ЭкоФестиваля.

Работы принимаются с 3 по 10 апреля 2017 по адресу: Караганда, пр. Б. Жырау 47, ЭкоМузей, тел. 41‑33‑44.

ЭкоФестиваль является некоммерческим мероприятием: оргвзносы участников (1000 тг.) будут использованы на организацию и проведению фестиваля, в том числе на обеспечение участников сертификатами, наградами и призами.

Бесплатно в фестивале могут участвовать воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями.