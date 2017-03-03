Надеюсь, акимат все же примет меры

Уважаемая редакция газеты «НВ», пишет вам жительница дома №19 по пр. Строителей. Наш дом находится в низине, сторона несолнечная. Как наступает весна — во дворе потоп. Вода затапливает даже подвалы, запах стоит невыносимый.

Но что удивительно, КСК «Высотник», прочистив дороги двора, собрал весь снег к нашей мусорке. Когда я спросила о вывозе, мне председатель ответила, что на это нет денег. Но ведь наш двор забит машинами, у них происходит утечка, и неужели мы весной будем дышать этим воздухом?

Я обратилась в акимат района им. Казыбек би к Шатохиной Т.Н. Она обещала помочь. Но потом снег был вывезен частично. Остальную половину горы размазали по двору как масло по хлебу.

Когда я сообщила об этом акиму района, она ответила, что остальной снег уйдет на горку детям. А моим словам о том, что весной будет потоп, она не придала значения. К тому же в сырости хлам часто гниет, и к нему тогда не подъедешь. Надеюсь, акимат все же примет меры. Чтобы мы, жители, могли спокойно открывать форточки весной.

Моргачева Л.П