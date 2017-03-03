«АрселорМиттал Темиртау» просит преференций по шахтному метану

«До 300 миллионов кубов этого газа у нас выбрасывается в атмосферу»

«АрселорМиттал Темиртау» просит налоговые льготы по шахтному метану. Компания хочет, чтобы появилась соответствующая оговорка в новом кодексе о недрах, который сейчас активно обсуждается.

На совещании по перспективам угольной отрасли Караганды представители «АМТ» отмечали, что готовящийся к принятию законодательный акт недропользователей в целом устраивает, но устроит еще больше, если туда внесут некоторые оговорки.

Речь о метане, который, как доказывают современные ученые, очень сильно вредит озоновому слою, медленно, но верно «проедая» в нем опасную для всего живого дыру. Металлургический гигант сегодня занимается утилизацией шахтного метана, чем, несомненно, приносит пользу всему человечеству. И в связи с этим рассчитывает на особое к себе отношение.

— Казахстан принимал обязательства по добровольному снижению выбросов парниковых газов, — напомнил Магсуд Ялымов, представившийся «главным горняком Угольного департамента по недропользованию. — Большая часть выбросов приходится на крупных недропользователей. А шахты угольного департамента являются основным источником выбросов шахтного метана. До 300 миллионов кубов этого газа у нас выбрасывается в атмосферу. Мы уже с 2003 года проводим работу по ограничению выбросов. Метан используется в шахтных котельных. А на шахте Ленина — для выработки электроэнергии: данная установка покрывает 20 процентов потребностей электроэнергии по шахте. Мы планируем этот показатель увеличить. Проект добычи метана важен как для компании, таки и для страны в целом. При успешном решении этой задачи значительно повысится безопасность ведения горных работ и сократятся затраты на дегазацию… Я предлагаю поправки в проект. Имеются налоговые преференции в плане добычи метана угольных пластов. Также туда необходимо включить шахтный метан. По принятой международной терминологии метан угольных пластов — это метан, заключенный в нетронутых угольных пластах. А шахтный метан — метан, освобождаемый из угольных пластов и вмещающих пород в период проведения горных работ. Поэтому в перечень приоритетных направлений необходимо добавить выработку электроэнергии из шахтного метана. Так как именно этот газ ежедневно негативно воздействует на окружающую среду. А подобные проекты капиталоемкие, находятся в крайней окупаемости из-за нестабильности потоков шахтного метана и низкого тарифа на электроэнергию. Эти проекты позволит внести существенный вклад в реализацию обязательств, взятых Казахстаном в рамках соглашения по сокращению парниковых выбросов.