Руководитель отдела образования Темиртау призналась в получении взятки

Она пошла на сделку со следствием

Бывшего руководителя отдела образования города Темиртау Бакшагуль Рахимову задержали около месяца назад. Экс-чиновницу подозревали в том, что она периодически брала взятки. С поличным во время получения денег ее задержали сотрудники антикоррупционной службы. 20 тысяч тенге Рахимовой передавал директор одного из детских садов. Деньги отдавались «за общее покровительство».

В отношении Рахимовой начали досудебное расследование по статье «Получение взятки». Стало известно, что экс-чиновница пошла на сделку о признании вины со следствием. То есть призналась в преступлении. Обычно, когда стороны заключает процессуальное соглашение, подсудимому дают минимальное наказание. Возможно это будет штраф. Так как по этой статье наказывают штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Известно, что Бакшаугль Рахимова подозревается в нескольких эпизодах. Помимо этого, следователи параллельно проводят расследование и в отношении лиц, которые давали взятки чиновнице.