Куда идем 4 и 5 марта

Сегодня пятница и это значит, что пора ознакомиться с мероприятиями, которые пройдут в нашем городе в выходные. Представляем вашему вниманию свежий обзор грядущих культурных событий.

Театры

В субботу, 4 марта, в «Станиславском» — «Ночь ошибок», комедия английского драматурга Оливера Голдсмита. Два почтенных английских джентльмена договорились поженить своих детей. Молодой мистер Марлоу вместе со своим другом отправляется знакомиться с невестой и ее родителями. Однако, прибыв на место, случайно принимает их дом за гостиницу, «чудаковатые владельцы которой корчат из себя благородных господ». Друзья ведут себя свободно, отдают хозяевам распоряжения насчет ужина и ночлега, однако после ряда забавных недоразумений и неловких моментов ситуация благополучно разрешается.

В воскресенье, 5 марта, на сцене ДКГ артисты Академического театра музыкальной комедии разыграют «Сильву». Сильва — звезда Будапештского варьете — любит молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства. Тем не менее, перед отъездом в полк Эдвин официально делает предложение любимой. Уже после отъезда жениха выясняется, что он помолвлен с другой…

А вот еще…

«Король вальса»

«Как управлять женой»

«Без вины виноватые»

Выставки

В Темиртауском городском историко-краеведческом музее открылась экспозиция «Так распорядилась история». Ее основой стали уникальные документы, фотографии и воспоминания людей, прошедших через жернова депортации, чья судьба тесным образом связана с городом Темиртау, который стал для них второй Родиной. Посетители узнают историю жизни маленькой девочки немки, родители которой умерли от голода, и мальчика грека, чьего отца расстреляли по ложному обвинению, а его с мамой депортировали в Казахстан…

Экспозиция будет работать в течение месяца.

Концерты

4 марта в 17.00 часов в кафе «Штаб Квартира» (Бульвар Мира,11) пройдет музыкально-поэтический вечер «Весенний Лист» с участием карагандинских поэтов и музыкантов, а также творческого актива депутатов молодежного маслихата. Вечер, как можно догадаться, посвящен 8 Марта. Приглашаются любители поэзии и музыки, начинающие творцы и признанные таланты. Всех желающих ждет свободный микрофон.

Куда сходить с детьми?

В субботу, 4 марта, Академический театр музыкальной комедии приглашает юных карагандинцев на музыкальную сказку «Волшебный цветок». В основу этой музыкальной феерии легли русские народные сказки — сказ о Садко-былинном герое и «Аленький цветочек». Нам обещают много песен и интересные повороты в сюжете.

В Радужном зале «Музкомедии» по воскресеньям можно увидеть интересные интерактивные сказки студии ростовых кукол, адаптированные для малышей 1-3 лет. А с 4 марта зал будет работать также и субботам. На этот раз здесь покажут «Теремок». А в воскресенье, 5 марта, — сказку «Веселые медвежата». Глядя на героев спектакля, дети поймут, почему так важно делать утреннюю зарядку, обливаться холодной водой и слушаться взрослых.

В Театре им. Станиславского 5 марта премьера — сказка по пьесе М.Кученкова «Хитрый урок». Жил-был Зайка, который позволял себе грубить, красть морковку с чужого огорода да еще и беззастенчиво хвастаться, объявляя себя лучшим бегуном во всем лесу. Ежики Пых и Пыхтя проучили зазнайку, провели с ним «хитрый» урок. После этого урока Зайка, разумеется, перевоспитался.

Также напоминаем, что в Караганде гостят артисты цирка Юрия Никулина. Гастроли продлятся до 12 марта, так что у вас еще есть возможность посетить представление. Они проходят по субботам и воскресеньям. Касса работает ежедневно без перерывов с 10:00 до 18:00.

А вот еще…

Сказка «Гусенок»

Сказка «Теремок»

Сказка «Сашенькая и медведь»

Сказка «Золушка»