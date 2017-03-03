Средства на строительство объекта выделялись поэтапно из областного и городского бюджета.
Первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев посетил строящийся физкультурно—оздоровительный комплекс в Караганде. Сообщает Zakon.kz.
В ФОКе расположены зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, 25 метровый плавательный бассейн и зал бокса.
В ходе ознакомления со спортивными залами, Асылбек Дуйсебаев встретился с ведущими тренерами области по боксу, тяжелой атлетике, баскетболу, мини-футболу, волейболу и плаванию, которые дали разъяснения и высказали пожелания по необходимому оснащению тренировочных помещений.
По итогам посещения первый заместитель акима области дал поручения учесть все замечания и пожелания тренеров при сдаче объекта в эксплуатацию, и обеспечить соответствие всех спортивных залов и спортивного инвентаря международным стандартам и требованиям для проведения соревнований различного уровня.
Также были даны поручения по качественному и оперативному проведению строительных работ.
Напомним в сентябре прошлого года было принято решение назвать ФОК именем профессионального боксера, чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO Геннадия Головкина.
Объект реализуется согласно программе «Развитие объектов спорта» и в первую очередь, предназначен для организации физкультурно-оздоровительных занятий населения, причем все залы и секции будут работать на бесплатной основе.
Средства на строительство объекта выделялись поэтапно из областного и городского бюджета.
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса планируется весной.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Пассажирская, 10.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 33399 материалов. Посетители оставили 193879 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
«Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса планируется весной.»
А сейчас не весна? И весной какого года? Должна же быть конкретная дата — открытие планируется такого-то числа, или сейчас так не планируют?
Хрупкий орех
03 марта, 2017 в 12:24