Глава государства, выступая перед депутатами, подчеркнул, что необходимо вовремя реагировать на вызовы времени.
В Астане проходит совместное заседание палат Парламента РК, в повестке которого рассматривается законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» в первом чтении, передает Zakon.kz.
«Конституционные реформы — наш конкретный ответ на вопрос, в каком направлении идет Казахстан. Это демократический вектор развития. В самые ответственные моменты мы демонстрировали согласие в нашей стране, и сейчас мы не сойдем с этого пути. С непоколебимой уверенностью успешной реализации важнейшего для будущего страны дела я вношу законопроект в парламент», — сказал Нурсултан Назарбаев.
«Прошу депутатов парламента, по возможности, не откладывая, с соблюдением всех установленных процедур и наших законов рассмотреть законопроект. В Конституции прописаны два варианта изменения Основного закона страны. Президент после обсуждения мог отправить на референдум или в парламент», — добавил он.
По его словам, учитывая, что основные моменты государственной системы, власти не меняются, основные моменты прав и свобод человека не затрагиваются в этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами и создавать политические проблемы, вопросы в обществе.
«Поэтому избранный народом депутатский корпус, согласно Конституции, вправе вносить эти законы. И я решил принять второй вариант — внести к вам на рассмотрение. Уверен, что депутатский корпус достойно и ответственно выполнит свою законодательную работу», — подчеркнул Глава государства.
Президент указал, что теперь Парламент РК должен «открыто и публично» рассмотреть документ при строгом соблюдении порядка рассмотрения законопроектов.
«Уверен, что вы будете рассматривать проект с точки зрения интересов государства, не затягивая по времени. Желаю успехов в вашей работе», — заключил Н. Назарбаев.
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