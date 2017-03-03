День благодарности в учреждении АК-159/11

В 2015 году в рамках празднования 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, глава государства предложил объявить 1-е марта — Днем Благодарности. В честь чего в учреждении АК-159/11 было организовано праздничное мероприятие, посвящённое этому дню.

День благодарности — это, прежде всего, день торжества политики мира и согласия, благодаря которой в Казахстане царят покой и гармония, взаимное доверие и уважение ко всем казахстанцам.Это – низкий поклон благословенной казахстанской земле и народу, гостеприимно принявшему миллионы людей разных национальностей, приехавших в Казахстан. Это день духовных традиций милосердия и открытой души, готовности делиться, и помогать друг другу, как это сделал наш народ в годы репрессий и депортаций. В нашей стране живут люди более ста народностей, и в нашем учреждении работают люди самых разных национальностей, и это нисколько не мешает нам дружить, общаться, помогать друг другу. Все мы одна большая, крепкая и дружная семья. Знакомство с традициями, культурой тех, кто живёт рядом с нами, помогает нам полнее познать духовный мир каждого народа.

В начале праздничной программы начальник учреждения полковник юстиции Максутов Марат Конуртаевич поздравил всех присутствующих с этим праздником и первым весенним днем и вручил грамоты особо отличившимся сотрудникам. Затем инспектор- психолог учреждения лейтенант юстиции Занкевич Любовь Леонидовнаознакомила всех присутствующих с историей возникновения праздника. Были показаны видеоклипы по данной теме.

В программе празднования висполнении медицинских сестер Аскаровой Валентины и ТураканАйданыпрозвучали песни и стихи посвященные казахстанской земле.

Далее группой психологического обеспечения учреждения было проведено упражнение с целью эмоциональной разгрузки сотрудников, в процессе, которого все присутствующие получили массу положительных эмоций.

В заключении все присутствующие были приглашены на праздничное угощение.

Учреждение АК-159/11