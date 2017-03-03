В центре ЕНТ рассказали, как в тесты попали вопросы про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева

Вопросы про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева попали в тесты ЕНТ. И это уже наделало много шума среди казахстанцев.

Задания по Единому национальному тестированию опубликовали в республиканской газете. И в одном из них авторы использовали интервью казахстанского режиссёра Ермека Турсунова, сообщает КТК

Речь в нем шла о Баян Есентаевой и Нуртасе Адамбаеве. И к интервью прилагались вопросы. Многих казахстанцев возмутил такой подход к образованию. Общественность посчитала, что дети должны знать школьную программу, а не изучать биографию казахстанских звезд.

Но чиновники все объяснили просто: это тест на умение выделять главную мысль текста. В центре национального тестирования заявили, что специально внесли такой вопрос. Это не только позволит проверить абитуриентов на логику, но и привлечет внимание к самим тестам.