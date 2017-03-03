Базар-Вокзал

Хотелось было поделиться увиденным, на жд вокзале г Караганды. Вчера встречала родственников из Алматы. Приехала заранее и была шокирована увиденным. В зале ожидания появились новые киоски которые загородили пол зала. Проходы между сидениями стали узкими, там пройти то трудно человеку, а если с чемоданом? Хотелось бы спросить у руководства вокала – вокзал, это место для пассажиров ожидающих свой поезд, (часто с большим багажом) или это базар где проходят мимо поезда?

От: Ndin