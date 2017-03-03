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Хотелось было поделиться увиденным, на жд вокзале г Караганды. Вчера встречала родственников из Алматы. Приехала заранее и была шокирована увиденным. В зале ожидания появились новые киоски которые загородили пол зала. Проходы между сидениями стали узкими, там пройти то трудно человеку, а если с чемоданом? Хотелось бы спросить у руководства вокала – вокзал, это место для пассажиров ожидающих свой поезд, (часто с большим багажом) или это базар где проходят мимо поезда?
От: Ndin
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Наверняка деньги за аренду идут не в доход корпорации КТЖ и они даже не в курсе, что пространство для пассажиров занято киосками.
Дмитрий
03 марта, 2017 в 13:20
В КТЖ намедни руководство поменялось. Новая метла по новому метет…
Александр
03 марта, 2017 в 13:55
Полностью с вами солидарна !!! На днях тоже посещала БАЗАР ВОКЗАЛ и была шокирована. Бардак !! Что то строят, что то ломают, а проходя через зал ожидания к кассам, вообще онемела, пол зала занял какой то коричневый с синими вставками сарай. Вид ужасающий ! Раньше на этом месте стоял, аккуратный газетный киоск, а теперь… Как можно было допустить такое построить он же занял огромную площадь, не пройти не проехать. Стояли старые киоски и стояли бы, и то вид лучше был.
Виктория
03 марта, 2017 в 13:56
ну а где фото, видео, зарисовки в карандаше? а может вы слишком широкая?
-!-
03 марта, 2017 в 14:16
Да шут с ними, с киосками.
Вокзалу уже больше 60-ти лет — и все эти годы пассажиры как зайцы прыгают через рельсы.
Неужели за 60 лет так и нельзя было тоннели для выхода на перроны построить?
KO
03 марта, 2017 в 14:32