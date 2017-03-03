Аким Караганды пообещал построить в центральном парке два общественных туалета

Вопрос об этом удобстве градоначальнику задал член Общественного совета Жанибек Садыканов

Аким Караганды пообещал, что в центральном парке культуры и отдыха построят два стационарных общественных туалета. Их начнут возводить уже в этом году. Также в парке появятся и мобильные ватерклозеты.

Вопрос о туалетах прозвучал на заседании Общественного совета. В нем принимал участие аким Караганды Нурлан Аубакиров. Общественникам выпала редкая возможность обратиться к градоначальнику напрямую и тут же получить ответ.

— Уважаемый Нурлан Ерикбаевич, постоянная комиссия по социальным вопросам и работе с общественностью на своем уровне рассматривает ряд актуальных проблем, — обратился к нему член Общественного совета Жанибек Садыканов. — Несомненно, все они вам прекрасно известно и вы со своей командой ищете пути их решения. Тем не менее хотелось бы заострить ваше внимание на вопросе об установке общественных туалетов в центральном парке культуры и отдыха и в других частях Караганды.

Ради справедливости отметим, что общественник озвучил и ряд других вопросов. Мы же заострим внимание на одном.

— Буквально на днях мы утвердили временную схему развития центрального парка культуры и отдыха, — сообщил Нурлан Аубакиров, отвечая на вопрос. – В ее рамках управление парками будет строить там два стационарных туалета. Они будут платными. Потому что расходы нужно покрывать.

Вместе с тем, по словам акима, бизнесу отдадут небольшие участки земли под размещение мобильных ватерклозетов. Их будет не больше десятка. Арендатора определят в ходе тендера, который организует управление парками.

— Бизнес в этом заинтересован, — отметил Нурлан Ерикбаевич. – Я думаю, что на этом вопрос по туалетам в центральном парке закроется. Конечно, нужно, чтобы они были во всех скверах. Но для этого необходимо финансирования. Я думаю, что этот вопрос мы отдадим в бизнес-среду.