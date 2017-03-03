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Вопрос об этом удобстве градоначальнику задал член Общественного совета Жанибек Садыканов
Аким Караганды пообещал, что в центральном парке культуры и отдыха построят два стационарных общественных туалета. Их начнут возводить уже в этом году. Также в парке появятся и мобильные ватерклозеты.
Вопрос о туалетах прозвучал на заседании Общественного совета. В нем принимал участие аким Караганды Нурлан Аубакиров. Общественникам выпала редкая возможность обратиться к градоначальнику напрямую и тут же получить ответ.
— Уважаемый Нурлан Ерикбаевич, постоянная комиссия по социальным вопросам и работе с общественностью на своем уровне рассматривает ряд актуальных проблем, — обратился к нему член Общественного совета Жанибек Садыканов. — Несомненно, все они вам прекрасно известно и вы со своей командой ищете пути их решения. Тем не менее хотелось бы заострить ваше внимание на вопросе об установке общественных туалетов в центральном парке культуры и отдыха и в других частях Караганды.
Ради справедливости отметим, что общественник озвучил и ряд других вопросов. Мы же заострим внимание на одном.
— Буквально на днях мы утвердили временную схему развития центрального парка культуры и отдыха, — сообщил Нурлан Аубакиров, отвечая на вопрос. – В ее рамках управление парками будет строить там два стационарных туалета. Они будут платными. Потому что расходы нужно покрывать.
Вместе с тем, по словам акима, бизнесу отдадут небольшие участки земли под размещение мобильных ватерклозетов. Их будет не больше десятка. Арендатора определят в ходе тендера, который организует управление парками.
— Бизнес в этом заинтересован, — отметил Нурлан Ерикбаевич. – Я думаю, что на этом вопрос по туалетам в центральном парке закроется. Конечно, нужно, чтобы они были во всех скверах. Но для этого необходимо финансирования. Я думаю, что этот вопрос мы отдадим в бизнес-среду.
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Если бы Аким еще мог заставить людей не писать мимо унитаза, то вообще красота была бы. А то туалет есть, а зайти в него нельзя. Любой уважающий себе человек предпочтет уж лучше в кустах нужду справить.
свсвсв
03 марта, 2017 в 13:21
Это точно! За биотуалетами должен быть очень качественный уход, так как наш народ любит насрачить.
Юлия
03 марта, 2017 в 13:59
В особенности пьяное быдло. Которое ради своего смеха и на стену нагадит…
Караганда
03 марта, 2017 в 14:55