Жена убитого таксиста: «Дети плачут у окна и хотят к папе»!

Прокурор запросил для убийц таксиста по 23 года лишения свободы в колонии строго режима

Подходит к концу суд над тремя студентами, которые зверски зарезали таксиста Саята Солтанбекова из-за тысячи тенге. На месяц дело приостанавливали, чтобы провести две экспертизы. Их должен был назначить еще следователь, но почему-то этого не сделал. Судья Исламхан Есенбаев высказывал уже об этом прокурору. Из-за плохого качество работы дознавателя дело сильно затянулось.

На днях экспертизы были готовы. Первая — медико-криминалистическая, разбиралась в том, каким орудием убили несчастного. Это нужно было выяснить так как нож так и не нашли. Выяснилось, что нож был один. Все 13 ран нанесли им. Судя по ранам, это был большой кухонный нож. Длина лезвия составляла 22 сантиметра. В тело лезвие вошло на 8-10 сантиметров. Вторая экспертиза — ситуационная. Она разъясняла вопросы, касающиеся того, как произошло преступление. Кто из подозреваемых где сидел и что делал. Она вызвала неоднозначные мнения.

Прокурор попросил суд не принимать ее во внимание. Так как эту экспертизу проводили только исходя из слов подозреваемых. Если бы были свидетели, которые могли бы либо подтвердить слова убийц, либо опровергнуть, документ можно было бы брать в расчет.

Защитники студентов напротив считают экспертизу достоверной. Так как она оправдывает двоих подсудимых в убийстве. Эксперты пришли к выводу, что некоторые ножевые раны не могли нанести, если бы кто-то удерживал таксиста. Напомним, прокурор настаивает на том, что в убийстве принимали все трое. Двое удерживали таксиста, пока третий бил его ножом. Позицию прокурора подтверждают показания двух засекреченных свидетелей. Это таксист и его пассажирка, случайно оказавшиеся на той дороге. Они подобрали раненного Саята и повезли его в больницу. По пути он успел им сказать, что на него напали трое. Пока двое держали, третий резал.

Сегодня уже перешли к прениям. Прокурор запросил для каждого подсудимого 23 года колонии строго режима. Супруга погибшего таксиста попросила дать студентам пожизненное заключение. Она расплакалась в суде. Рассказала в каком оказалась положении. В тот момент женщина была беременной вторым ребенком. Малыш появился на свет уже после смерти отца. Старший сын, которому на тот момент было три года, запомнил отца. Он постоянно спрашивает у матери где папа, просится нем и плачет.

Вдова таксиста также предъявила моральный и материальный иск. Она требует, чтобы каждый из подсудимых выплатил ей по 10 миллионов тенге.

Подробный репортаж из зала суда читайте позднее.