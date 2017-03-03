Столичных акушеров-гинекологов судят за смерть роженицы

Новое «дело врачей» началось в Астане: суд разбирается в обстоятельствах смерти 37-летней роженицы.

На скамье подсудимых акушер-гинеколог Центра материнства и детства и бывшая заведующая платным отделением гинекологии центра, которая сейчас находится на пенсии. Медики предстали перед лицом суда по обвинению в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, повлекших за собой летальный исход пациентки по неосторожности.

За последний год это не первый случай, когда врачи обвиняются в смерти роженицы. В прошлом году в Астане по подобному обвинению судили одного из лучших столичных акушеров-гинекологов Владимира Калашникова и анестезиолога-реаниматолога Григория Азарова.