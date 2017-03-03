Частным садикам Караганды поднимут доплату до 26 тысяч тенге за ребенка

Аким города: «Я думаю, оно того стоит»

В частных детский садах Караганды есть сотни вакантных мест. Но оплата за них там выше, чем в государственных, поэтому родители отказываются вести своих детей в частные ясли. А если и соглашаются, то не снимают малышей из очереди.

Государственному садику родители отдают за своего малыша 10 тысяч тенге в месяц, а частному – 20 тысяч тенге. Разница существенная. Особенно для семьи, где растет несколько детей. Поэтому взрослые предпочитают ждать, когда подойдет очередь в государственные ясли.

— В прошлом году у нас открылось много частных садов и 486 мест в них, особенно в Сортировке и Пришахтинске, оказались незаполненными, — говорит аким Караганды Нурлан Аубакиров. – Потому что в очереди, как правило, стоят многодетные семьи. Для них платить по 20 тысяч тенге за двоих или троих детей очень накладно.

В связи с этим чиновники решили, что нужно увеличить стоимость государственного заказа для частных детских садов. Сейчас бюджет платит им по 17 тысяч тенге за каждого ребенка. Но чиновники планируют увеличить эту сумму до 26 тысяч тенге в месяц. После этого плата за частный и государственный детские сады сравняется.

— Бизнес говорит, что сегодня минимальная стоимость содержания ребенка в детском саду составляет 37-38 тысяч тенге, — объясняет аким Караганды. – Такая сумма должна быть, чтобы бизнес был рентабельным. Поэтому мы решили увеличить финансирование до 26 тысяч тенге за ребенка и заключить меморандум о сотрудничестве на три года.

Ожидается, что к концу нынешнего года в частных детских садах откроется 1500 новых мест. А это значит, что на размещение в них госзаказа, с учетом его подорожания, необходимо дополнительно 700 миллионов тенге. Аким пообещал, что деньги будут.

— Я думаю, оно того стоит, — резюмировал градоначальник. – Поэтому что мы не можем загонять бизнес в определенные рамки. А для родителей не будет разницы: отдавать ребенка в государственный детский сад или в частный.