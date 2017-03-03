Карагандинским учителям показывают, как воспитывать из двоечников детей-индиго (видео)

Легендарный педагог Шалва Амонашвили впервые проводит в шахтерском городе свой мастер-класс

Шалва Амонашвили, советский педагог-новатор, сейчас общается с карагандинскими учителями. В «Шалкыме» проходят открытые уроки. На сцене стоят парты. За партами — предметники, завучи, директора. Шалва Александрович ходит между рядами. Одного «ученика» погладит по голове, другому — ласково шепнет что-то на ушко. Основатель гуманной педагогики объясняет своим слушателям, что нельзя орать на ребенка, недопустимо его оскорблять, наказывать, ставить двойки. И показывает практические примеры того, как вдохновить школьника по доброй воле учить стихотворения, как привить ему вкус к диктантам и пристрастить к математике.

Все рекомендации Шалвы Амонашвили удивительно просты, практичны и эффективны. За его плечами — богатый опыт. Гуманные принципы работают всегда и везде. Шалва Александрович привел пример со школой №200 в Москве. Это было коррекционное заведение для детей, с которыми никто не хотел работать — детдомовцев, прогульщиков, хулиганов. Но через три года педагог сделал чудо: после очередной аттестации школа получила статус обычной средней. Тогда дети вместе с учителями сняли табличку «коррекционная» и все вместе похоронили ее на школьном дворе. Теперь школа №200 — экспериментальная площадка, элитное заведение, где полным ходом внедряются идеи Амонашвили.