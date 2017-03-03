В Карагандинской области произошло около 3 тысяч правонарушений (инфографика)

Чаще всего регистрируют кражи

Согласно данным Карты уголовных правонарушений, за первые два месяца в Карагандинской области было зарегистрировано 2955 преступлений. Чаще всего это кражи и мошенничество. Зафиксированы по одному случаю: изготовление оружия, организация наркопритонов, оставление в опасности и нарушение пожарной безопасности. Также, четыре случая разбоя и хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов.