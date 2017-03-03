Пошли начальника до того, как он пошлет тебя (видео)

«Требуются больше менеджеры, серость»

Осветитель из карагандинской «музкомедии» Алексей Абраменков не хочет вливаться в офисный планктон. Потому что, если творческий человек засядет за бумажную рутину, он плохо кончит. Погибнет парень: сопьется, поедет пьяным на мотоцикле — и разобьется. Такой сценарий написал Алексей, но твердо решил реализовать его не в жизни, а на сцене.

Вчера в творческой мастерской театра музыкальной комедии показывали его первый опыт как драматурга и постановщика – спектакль «Просто история». Несмотря на неопытность и молодость автора, которому всего 21 год, вещь получилась не только динамичная, но и глубокая. Причем настолько, что, похоже, ни сам осветитель, ни зрители до дна не добрались. На обсуждении спорили, перебивали друг друга. В итоге ни к чему определенному не пришли и, чтобы не ссориться, закончили вечер бурными аплодисментами. Хлопали от души: «Просто история» понравилась, возможно, потому, что каждый нашел в ней что-то свое.

На сцене проигрывалась схема самой обыкновенной среднестатистической судьбы. Жил веселый парень. Мечтал о лучшем будущем, играл на гитаре, гулял с друзьями. А потом попался на крючок: соблазнился девичьими формами и женился. Медовый месяц пролетел быстро. Наступили серые будни. Бесконечная работа с короткими перерывами на супружескую постель. Жена требовала денег, шеф выносил мозг. Герой все безропотно терпел. Женщину – с надеждой. Шефа – скрипя зубами. Но счастье оказалось иллюзией. В итоге жена его бросила – ушла к шефу. Розовые очки, наконец, разбились о быт. Однако парень урока не усвоил. Не успел. Отправился на тот свет в результате автокатастрофы. Конец. Звуки сирены, затухающий стук сердечной мышцы и тьма: свет в зале потушили.

Но вот снова зажиглись софиты. В компании друзей тот же парень бренчит на гитаре. Появляется тот же шеф. Та же девушка крутит бедрами. Музыкант снова распускает слюни и по зову гормонов бежит к ней. Как в компьютерной игре: тех, кто не прошел уровень, не выгоняют насовсем, им дают еще один шанс.

— Я хотел сказать, что наше общество — это большая система, которая заставляет нас работать на деньги, а не на чувства, — поделился Алексей Абраменков собственными соображениями по поводу «Просто истории». — Мы становимся такими, какими хотят нас видеть в обществе. И очень трудно иногда выбраться из этой колеи. Ты становишься средним членом общества, потом очень трудно вернуться обратно, добиться того, что ты хотел. Сейчас очень сложно быть музыкантом, артистом. Потому что мир воспринимает больше серость, менеджеров — именно они требуются… Сегодня не возможно прожить без денег.

Интересно, что на вопрос о том, чем музыкант, собственно, лучше «серого менеджера», Алексей ответить не смог.