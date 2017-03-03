В Караганде хотят установить еще 10 теплых остановок

Однако член Общественного совета Николай Абт усмотрел в этом лоббирование интересов отдельных предпринимателей

В Караганде хотят установить еще 10 теплых остановок. О таких планах рассказал аким Караганды Нурлан Аубакиров. Однако член Общественного совета Николай Абт усмотрел в этом лоббирование интересов отдельных предпринимателей.

На заседании Общественного совета аким рассказал, что «другие компании» готовы установить в Караганде десяток теплых остановок. Их названия Нурлан Аубакиров не оглашал, впрочем, как и места дислокации. Однако бизнесмен и член Общественного совета Николай Абт усмотрел в этом нарушение законодательства. Ведь еще несколько лет назад наши власти боролись за то, чтобы убрать все киоски с лица центра города. Мол, они сильно портят это самое лицо. А теперь они разрешают ставить эти же ларьки, но только с пристроенным к нему павильоном ожидания.

— Когда сносили киоски, вы это аргументировали тем, что они очень портят город, — сказал Николай Абт. – А теперь мы начинаем на остановках делать торговые павильоны. Здесь на лицо недобросовестная конкуренция или отдача преимущества отдельным предпринимателям. Разве это не так? Тогда давайте первыми позовем тех, кто раньше там держал киоски и дадим им возможность первыми поставить там отапливаемый павильон. Это будет более справедливо по отношению к нашим предпринимателям.

Однако Нурлан Ерикбаевич мыслью бизнесмена не проникся.

— Вы рассматриваете этот вопрос с точки зрения бизнеса, — ответил аким Караганды. — А я смотрю с другой точки зрения. Мне нужен теплый остановочный павильон. В отличие от других городов Казахстана, где выделялось от 5 до 10 миллионов тенге, мы не выделяем ничего. Государство не тратит ни копейки. А бизнес говорит: «Я сделаю остановку, но мне нужно что-то, что могло бы оправдать мои затраты». Если такие люди – пусть приходят! Только эти павильоны должны выглядеть цивилизовано, красиво и функционально.