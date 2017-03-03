Онлайн-аптека с низкими ценами появится в Казахстане

В Минздраве взялись за регулирование цен на лекарственные средства. Бороться со спекуляцией на рынке здесь планируют путём открытия единой аптеки.

В Астане проходит расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения РК, где подводят итоги деятельности за 2016 год и обсуждают планы на 2017 год. Одной из главных задач здесь ставят государственное регулирование цен на лекарственные средства. О том, как Минздрав планирует решить проблему, рассказала исполняющая обязанности председателя Комитета фармации Лариса Пак. Сообщает Informburo.kz.

«Если на 1 января 2016 года в стране было зарегистрировано свыше 7 700 торговых наименований лекарственных средств, то из них под государственное регулирование подпадало только 4 083 торговых наименования. Остальные позиции не подпадают, соответственно, этот блок и вызывает недовольства со стороны общественности», – сказала Лариса Пак.

По её мнению, проблемы связаны с тем, что на сегодняшний день у министерства отсутствует компетенция на регулирование цен на все лекарственные средства.

«В этой связи в розничной сети и повышаются цены в три или в четыре раза. Поэтому, чтобы законодательно закрепить норму по государственному регулированию цен на все лекарственные средства, нам необходимо внести изменения в Кодекс «О здоровье» и в Предпринимательский кодекс. И учитывая, что государственное регулирование на лекарства затронет интересы предпринимательства, необходимо обсуждение на площадке национальной палаты предпринимателей с участием ассоциаций, представителей бизнес-сообщества», – пояснила и.о. председателя.

Она считает, что необходимо ввести автоматизированную систему выписки рецептов, автоматизировать систему ценообразования и внедрить государственный реестр цен.

«Нужно информировать население об утверждённых предельных ценах, проводить постоянный мониторинг СМИ, обязать аптеки на видном месте разместить всю необходимую информацию, создать единый сайт лекарств, на котором размещать информацию для потребителей, в том числе и о ценах с возможностью перехода на специальные сайты», – заключила Пак.