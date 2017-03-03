В Караганде поставили антитеррористический спектакль

Постановка спектакля сделана по заказу областного управления по делам религий и напрямую посвящена проблеме экстремизма и терроризма.

Репертуар Карагандинского русского драматического театра им. К. С. Станиславского пополнился новым спектаклем «Игра вслепую».Автор пьесы и режиссер – ведущий актер театра Денис Цветков. Это его драматический дебют. Жанр заявлен как «шахматная партия в одном действии».

По словам автора, сценарий основан на реальных событиях. В подготовке спектакля помогали консультанты – религиозные деятели и сотрудники силовых и правоохранительных органов.

Молодая пара едет в Тунис. Романтическое путешествие обернулось трагедией. Девушка стала жертвой теракта. Супруг, переживая смерть любимой, попал в сети вербовщиков и сам чуть не стал убийцей.

В какой-то момент зрители оказываются вовлеченными в постановку. Облачившись в пояс шахида, герой входит в зал и молча садится на свободное место.

«Это – спектакль-назидание, поучение. Это – наша боль, наш ответ на то, что происходит в нашем сложном мире», – сказал на премьере Денис Цветков.

Автор обращается к молодежи и родителям.

«Любой человек невольно может стать пешкой в чужих руках. Найдутся те, кто из коварных целей воспользуется человеческими слабостями и заблуждениями. «Игра вслепую» призывает относиться к жизни как к наивысшей ценности», – сказал Денис Цветков.