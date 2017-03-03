Аким Карагандинской области побывал в селе Буркутти, утопающем в снегу

Глава региона посетил несколько сел, которым может грозить затопление.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков проверил, как идет подготовка к весеннему паводку в Каркаралинском районе. Сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

«Сегодня мы выехали сюда специально, потому что паводок у нас начинается каждый год с этого района. Здесь расположены верховья рек. Мы приехали посмотреть, как реализуются запланированные противопаводковые мероприятия. Задача в том, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность людей», – сказал Нурмухамбет Абдибеков.

Глава региона посетил несколько сел, которым может грозить затопление. Аким области ознакомился с состоянием реки Нура близ села Ынталы. На подъезде к селу Коктас Нурмухамбет Абдибеков выслушал доклад руководителей района о текущей ситуации и принимаемых мерах. Аким области также проехал на берег реки Жарлы, протекающей близ села Тегисшилдик.

Кроме того, Нурмухамбет Абдибеков встретился с жителями села Буркутти, которое из-за обилия снега прославилось в социальных сетях. По словам старожилов, столько снега не выпадало лет 50. Аким Каркаралинского района Калел Максутов сообщил, что организован вывоз снега, к работе привлечена спецтехника.

В Карагандинской области на участке автомобильной дороги Караганда – Аягуз – Тарбагатай – Бугаз запланирован средний ремонт полотна протяженностью 94 км. Из них 51 км приходится на Каркаралинский район. Проект включает в себя замену водопропускных колец под дорогой. Кроме того, предусмотрено строительство ограждающей дамбы, которая защитит от талой воды село Матак.

Стоимость проекта составляет 499 млн тенге. Работы запланированы на 2017 год.

«Мы сегодня увидели, что комплекс намеченных работ реализуется. Есть моменты, которые необходимо дополнительно усилить. В целом ожидается, что паводок будет на уровне 2016 года, – отметил Нурмухамбет Абдибеков. – Подготовка области к паводку 2017 года идет в плановом режиме. Я могу ее оценить как на достаточно хорошем уровне. Созданы как материальные, так и финансовые резервы».