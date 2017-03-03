В Караганде намеренно убивают бездомных собак

Целое кладбище растерзанных собак обнаружили карагандинские зоозащитники в районе Федоровских дач.

Живодеры намеренно скидывают в яму коровьи туши и ждут появления собак. Как только голодные животные набрасываются на еду, их убивают, нередко сдирая шкуры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На днях одна из жительниц Караганды стала свидетелем подобной жестокой расправы. Вместе с мамой и дочерью-школьницей она регулярно приезжает сюда, чтобы покормить животных. По словам волонтера Юлии, собак в этом районе очень много, но все они дружелюбные, никогда не лают и не бросаются на прохожих.

«Подъезжая к этому месту, мы издалека увидели серебристый Hummer. Мы и раньше замечали эту машину на дачах, но не придавали значения. Возле авто стояли двое довольно крупных мужчин европейской национальности и двое детей 8-10 лет. Дети с явным интересом разглядывали что-то, лежащее на земле. Один из мужчин подошел к этому предмету и начинал его пинать. Нам показалось, что это коровья шкура. Второй в это время демонстративно отошел в сторону и начал справлять малую нужду. Мы решили покормить других животных, а позже вернуться и оставить корм здесь», — рассказывает девушка.

Вернулись зоозащитники примерно через 15 минут, навстречу им ехал тот самый Hummer. «Они посигналили нам вслед. Теперь я понимаю, что это была своего рода издевка», — с горечью продолжает женщина. По ее словам, возле ямы их ждала страшная картина. На снегу лежали две застреленные собаки, одна из них оказалась кормящей. Из свежих ран на снег текла кровь. Несчастные дворняжки были еще теплыми.

«Я много раз видела, как отстреливают животных по заказу властей. В таких случаях всегда остаются большие гильзы от ружья. Здесь их не было, мы все вокруг осмотрели. Значит, животных убили просто так, ради забавы. Моя дочь, увидев мертвых собак, впала в истерику», — рассказала волонтер.

По словам женщины, самое ужасное открытие ожидало зоозащитников города на следующий день, когда они поехали искать щенков убитой собаки. «На ветках кустарника мы увидели освежеванную шкуру пса, которого кормили накануне», — негодует волонтер. Позже добровольцы, вызвавшиеся помочь с поиском щенят, увидели еще несколько растерзанных трупов животных. «Практически возле каждой коровьей головы в яме лежат собаки. Некоторые уже наполовину разложились, значит, их убили еще до наступления холодов. Пришлось снять весь этот ужас на видео, чтобы добиться общественного резонанса. На этом живодеры не остановятся, я уверена», — говорит другой волонтер Чинара.

Представители ДВД Карагандинской области неохотно отвечают на подобные вопросы. По их словам, свидетелям нужно было запомнить номер авто, на котором уехали предполагаемые преступники. На возражения о том, что у очевидцев имеются фотографии и видео с места происшествия, правоохранители после заминки предлагают написать заявление в отдел полиции по месту жительства.

«Если вы увидели нечто подобное, звоните на месте 102. К вам вышлют наряд либо участкового, они разберутся. У каждого сотрудника службы отстрела должны быть подтверждающие документы, если их нет, это преступление», — подчеркнул пресс-секретарь ДВД области Бахытжан Кудияров. Волонтеры при этом убеждены, что результатов заявление не даст. «Однажды я увидела, как двое мужчин кормили собак со стоянки отравленным фаршем. На мое замечание они ответили, что делают это по заказу акимата. Документы показывать отказались. Как только я позвонила в 102, они сразу уехали. Полицейские могли бы их догнать, но намеренно начали тянуть время, долго расспрашивали, сказали, что нужно написать заявление, потом его рассмотрят и решат. Животные никому не нужны, это лишняя головная боль для них», — рассказала Юлия.

Живодерство несет в себе продолжение.Пользователи социальных сетей ежедневно присылают жуткие фото убитых животных.