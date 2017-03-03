Юрий Пак подал на амнистию

Возможно ему сократят срок на 1/4

На днях супруга осужденного за лжетерроризм учителя физики Юрия Пака, пожаловалась на огромную волокиту и препоны, которые возникли во время оформления документов на амнистию. Как оказалось, представители ДЧС, полиции и медиков несколько месяцев не могли написать заявление о возмещение вреда. А Пак не может их оплатить. И это в свою очередь мешает оформить документы на амнистию.

О проблемах учителя написали почти все СМИ республики. И проблема, как по мановению волшебной палочки, разрешилась. Сегодня супруга учителя Ольга Пак оплатила все иски.

-Вчера мне звонили из прокуратуры области, из прокуратуры Абайского района и спрашивали, какие у меня проблемы и сложности. В итоге, на сегодняшний день — я смогла наконец-то погасить все иски, квитанции об оплате подшиты в дело Юры, документы по амнистии поданы в суд, — с радостью сообщает Ольга Пак. — Отдельно благодарю руководство колонии, которое с первого дня оказывает нам содействие во всем.

Абайский районный суд рассмотрит представление из колонии. Но когда, пока неизвестно. Возможно, что Юрию Паку сократят срок на 1/4.