В Минздраве хотят регулировать цены на все лекарства в Казахстане

В настоящее время цены на лекарства с нерегулируемой стоимостью завышены в три-четыре раза.

В Астане проходит расширенная коллегия Министерства здравоохранения РК. В ходе заседания представители ведомства затронули вопросы регулирования цен на лекарства. На текущий момент государство регулирует только часть фармацевтического рынка. Сейчас же планируется установить предельные цены на все медикаменты, передает Today.kz.

«Очень важным вопросом является регулирование цен на лекарственные средства. Сейчас у министерства здравоохранения отсутствует компетенция на регулирование цен на все лекарства. По этой причине цены в розничной сети (на лекарства с нерегулируемой ценой – Прим. автора) повышены в три-четыре раза в отличие от тех цен, которые регулирует государство», — заявила в ходе коллегии исполняющая обязанности председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава РК Лариса Пак.

По ее словам, для введения общего регулирования требуется внедрить несколько автоматизированных систем.

«Что нужно сделать? Ввести автоматизированную выписку рецептов с 2018 года, автоматизировать систему ценообразования, ввести государственный реестр цен, а также процедуру регистрации цены перевести в список государственных услуг», — сообщила представитель ведомства.

Кроме того, население начнут информировать об утвержденных предельных ценах, будет проводиться постоянный мониторинг цен.

Также в Интернете появится специальный сайт «Лекарства» с ценами и информацией на все медикаменты, зарегистрированные в Казахстане.