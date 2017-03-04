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Сделка была совершена для популяризации спортсмена.
Промоутерская компания казахстанского боксера Геннадия Головкина заключила договор с немецким телевидением, передает Today.kz со ссылкой на Ucnlive.com. По словам управляющего директора K2 Promotions Тома Леффлера, сделка была совершена для популяризации спортсмена.
«Мы только что завершили большую сделку с немецким телевидением MDR. Это открытое сетевое телевидение. Это свидетельствует о международной конкурентоспособности Головкина и его признании как чемпиона мира. Геннадий готов драться с кем угодно, где угодно — его бои транслируются во многих странах мира, он действительно строит свою карьеру», — сказал Леффлер.
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