Чем заменить картоху

Недавно тут была статья о том, почём люди покупают картоху. И были комментарии о том, что картоха мороженая, гнилая, и так далее. Статья ушла в прошлое, поэтому пишу тут о своём опыте замены картохи на другие продукты. Картоха легко заменяется корнем сельдерея. Жареный корень сельдерея часто используют европейские повара. Рецепт тот же — нарезаем как картоху, обжариваем в растительном (оливковом, подсолнечном, рапсовом) масле с лучком и приправами. Можно наполовину с картохой, как сделал я. Таким образом и решается проблема гнилости картохи, изложенная в той статье.

От: Александр