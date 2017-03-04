А того ли они поймали

На прошлой недели наши доблестные полицейские отрапортовались что поймали убийцу с помощью собаки за пол часа с момента совершения убийства

Лично у меня это убийство и факт быстрого раскрытья этого убицства вызвал большие сомнения

Особенно после того как через некое время случилось еще одно убийство с таким же почерком

Но о котором наши полицейские тщательно скрывают даже жедьцы домов рядом с которыми это произошло не знают о нем хотя убийство случилось средь белого дня примерно в 16:00

Мало того наши полицейские не афишируют что преступника задержали две женщины и один мужчина живущие в этом дворе

Точнее бестрашная женщина маленькая хрупкая и такая же хрупкая молодая девушка быть может ее дочь и их сосед загнали убийцу в тупик и тот перерезал себе горло поняв что зверь попался в клетку

Но еще боле печально то что этот убийца несколько дней бродил в этих дворах что он наподал не на случайных прохожих а выслеживал своих жертв

И это убийство могло быть предотвращенно если кое кто внимательно читал мои коменты

От: vas