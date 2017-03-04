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На прошлой недели наши доблестные полицейские отрапортовались что поймали убийцу с помощью собаки за пол часа с момента совершения убийства
Лично у меня это убийство и факт быстрого раскрытья этого убицства вызвал большие сомнения
Особенно после того как через некое время случилось еще одно убийство с таким же почерком
Но о котором наши полицейские тщательно скрывают даже жедьцы домов рядом с которыми это произошло не знают о нем хотя убийство случилось средь белого дня примерно в 16:00
Мало того наши полицейские не афишируют что преступника задержали две женщины и один мужчина живущие в этом дворе
Точнее бестрашная женщина маленькая хрупкая и такая же хрупкая молодая девушка быть может ее дочь и их сосед загнали убийцу в тупик и тот перерезал себе горло поняв что зверь попался в клетку
Но еще боле печально то что этот убийца несколько дней бродил в этих дворах что он наподал не на случайных прохожих а выслеживал своих жертв
И это убийство могло быть предотвращенно если кое кто внимательно читал мои коменты
От: vas
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И тебя уася поймают когда-нибудь
Мухтар
04 марта, 2017 в 16:34