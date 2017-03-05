НАШ ПРОЕКТ: Самый дорогой картофель в Караганде подают на рынке

Судя по присланным нам фотографиям, он стоит 150 тенге за килограмм

Карагандинцы и жители нашего региона откликнулись на наш призыв фотографировать цены на картофель. Нам прислали больше десятка снимков и комментариев. Судя по ним, самая дорогая в карагандинском регионе картошка продается на рынке «Алтын Арба». Ее цена доходит до 150 тенге за килограмм.

Второе место в читательском рейтинге цен на картофель занимает супермаркет «Лидер», который находится в Шахтинске. Здесь этот овощ продают по 131 тенге за килограмм.

Третью строчку мы отдали сети супермаркетов «Южный». Ради справедливости отметим, что цена товара здесь зависит от места дислокации магазина. На WhatsApp нам пришло сообщение о том, что в «Южном» на улице Сатыбалдина развесной картофель продают по 119 тенге за килограмм, а расфасованный в сетки – по 140 тенге за килограмм. К сожалению, фото нам не прислали.

А вот в «Южном» на улице Муканова, пишет нам комментатор под ником Антигена, «муниципальная картоха — по 65 тенге, но фасуют её по 5-6 картошек в один пакет».

На четвертом месте расположился супермаркет «Метро». Здесь картофель для тех покупателей, у которых нет скидочной карты, стоит 109 тенге за килограмм. А вот с картой отовариваться гораздо выгоднее: по 99 тенге за килограмм.

Пятым в народном рейтинге стал супермаркет «Норма». Цена здешней картошки, причем белой, как уточнил посетитель нашего сайта под ником Sleep Walker, 105 тенге за килограмм. А вот красный клубень чуть дороже – 107 тенге за килограмм. Автор комментария предполагает, что более дорогой овощ качественнее, чем более дешевый. Мы эту информация ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Фотографий нам не прислали.

Ну а самый дешевый картофель наши читатели нашли в супермаркете «Аян», который находится на «Голубых прудах». Его цена – 94 тенге. «Скидку на него не делают по дисконту, — написала нам Ольга. — Говорят, что это социальный продукт уже по сниженной цене».

Мы благодарим наших читателей, которые прислали фотографии с ценами на картофель и оставили комментарии, и просим присоединяться всех остальных. Нам важно наладить с вами обратную связь. Оставайтесь с нами. Следующая серия выйдет в среду, 8 марта.