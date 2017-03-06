Аким Караганды следит за городом через приложение для смартфона MegaCam

Оно дает доступ к шести десяткам камер видеонаблюдения

Аким Караганды следит за городом с помощью мобильного приложения MegaCam. Оно дает доступ к шести десяткам камер видеонаблюдения, установленным во дворах, скверах и на улицах областного центра. При этом Нурлан Аубакиров не отказался от традиционных объездов по городу.

— Объезды я и мои заместители осуществляем, — говорит аким Караганды. – Но при этом мы используем и креативный способ. У меня есть доступ к камерам видеонаблюдения с помощью MegaCam. Количество камер в Караганде увеличилось с 260 до 909. Они охватывают практически все центральные улицы, не только в центре города, но и Юго-Востока, Майкудука, Пришахтинска. Я их вижу в своем сотовой телефоне в режиме онлайн и могу переключаться с одной камеры на другую.

Возможно, что мобильное приложение эффективнее в отслеживании состояния наших дорог. Потому что еще до объезда коммунальные службы знают маршрут передвижения акима и его заместителей.

— Они лучше всех знают наш распорядок дня, — с улыбкой рассказывает Нурлан Аубакиров. – И не только. Они знают, где живут наши родственники и куда они ездят. Наверно поэтому там всегда чисто.