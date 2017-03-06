Полицейские нашли в степи заблудившуюся пятилетнюю девочку

Правоохранительными органами был найден ребенок пяти лет в районе Бухар-Жырау и доставлен в больницу с переохлаждением.

Ученица нулевого класса после занятий вышла из средней школы в селе Байкадам и пропала.