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Правоохранительными органами был найден ребенок пяти лет в районе Бухар-Жырау и доставлен в больницу с переохлаждением.
Ученица нулевого класса после занятий вышла из средней школы в селе Байкадам и пропала.
В поисках ребенка был задействован весь личный состав ОВД Бухар-Жырауского района.Было создано пять поисковых групп.В ходе розыскных мероприятий практически в полночь сотрудники полиции нашли девочку в пяти километрах от поселка.Установлено,что школьница заблудилась.Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции,трагических последствий не произошло,-сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
Ребенок доставлен в районную больницу с общим переохлаждением организма
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