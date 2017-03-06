В Караганде десятимесячный ребенок умер от падения на асфальт

У малыша был отек мозга,внутрижелудочное кровоизлияние.

Карагандинка уронила малыша на асфальт,покрытый льдом,от чего ребенок впал в кому,а после скончался.Трагедия с гибелью ребенка произошла в Октябрьском районе Караганды. Женщина отправила дочь — ученицу девятого класса — прогуляться с десятимесячным братиком. Девушка,подскользнувшись, упала и уронила ребенка. Он получил смертельные травмы головы. Девочка принесла младенца в состоянии комы в квартиру, откуда его увезла бригада скорой помощи.

Ребенок поступил в состоянии комы четвертой степени. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него был отек мозга, внутрижелудочное кровоизлияние, — прокомментировали в приемном покое областной детской клинической больницы.

По факту смерти младенца, как сообщили в прокуратуре Октябрьского района Караганды, проводится проверка.