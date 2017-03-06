Кто должен платить штраф по письмам счастья

У нас много пробелов в законах, и все они против нас. Этот же, редкий случай в нашу пользу.

«Я много раз писал, что т.н. письма счастья о нарушениях (предписания о необходимости штрафа), зафиксированными видеокамерами, являются незаконными.

Во-первых, такие приборы не предусмотрены законом и никак не отрегулированы никакими нормами, кроме одного беглого упоминания в законе о дорожном движении.

Во-вторых, в КоАП РК, говорится, что основанием привлечения к ответственности является только лишь постановление, а так как письмо счастья не является постановлением, то значит по нему нельзя привлекать к ответственности. Это понял и законодатель и планирует дополнить КоАП тем, что и предписание о необходимости штрафа тоже является основанием для административной ответственности. Но пока не введет это в закон, то письма счастья вне закона», — рассказывает адвокат по экономическим спорам, Жангельды Сулейманов.

Есть очень интересная статья 31 в КоАП, согласно которой собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности за правонарушение, совершенное с участием этого транспортного средства, если в ходе проверки по его сообщению или заявлению будет установлено лицо, во владении которого оно находилось в момент фиксации правонарушения либо оно выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Передает Zakon.kz

Простыми словами, если Вы являетесь собственником, но не были за рулем при фиксации нарушения, то на Вас не будет наложен штраф.

Поясню на примере. На Вас зарегистрирован автомобиль, либо Вы на нем вообще не ездите, а ездят другие люди. Либо Вы ездите, и еще несколько человек по очереди. Пусть допустим, 5 марта, видеокамера зафиксировала нарушение этим автомобилем. 20 марта на Ваш адрес приходит письмо счастья. 5 мая Вы пишете заявление в полицию, что не Вы а другой человек управлял автомобилем. И указываете его ФИО. И вот тут то и непонятно, что должна сделать полиция. Привлечь этого второго человека по письму счастья нельзя, потому что нет его фамилии в нем. Выписать новое письмо счастья нельзя – в законе такого нет. Составить протокол тоже нельзя – в КоАП написано, что в таких случаях не составляется протокол.

И даже, если и оформят новое письмо счастья или составят протокол, то привлечь к ответственности не получится, так как истек 2 месячный срок давности привлечения к ответственности.

Вот этот пробел в законе возник в результате небрежного отношения законодателя к регулированию этих писем счастья.

У нас много пробелов в законах, и все они против нас. Этот же, редкий случай в нашу пользу.