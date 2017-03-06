Снег скидывают на тротуар и проезжую часть

Хотел сообщить вам о нашей проблеме. По ул.Ержанова дом29 сваливают снег со стоянки спорткомплекса Тулпар на тротуар и проезжую часть, на все призывы его вывозить как это положено, они игнорируют. Просьба оштрафовать и заставить их убрать снег, так как ходить невозможно, да и таянье не за горами! Спасибо, будем надеяться что вы отреагируете быстро.

От: Карагандинец