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Хотел сообщить вам о нашей проблеме. По ул.Ержанова дом29 сваливают снег со стоянки спорткомплекса Тулпар на тротуар и проезжую часть, на все призывы его вывозить как это положено, они игнорируют. Просьба оштрафовать и заставить их убрать снег, так как ходить невозможно, да и таянье не за горами! Спасибо, будем надеяться что вы отреагируете быстро.
От: Карагандинец
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Так что, господа журналисты, выезжайте на место правонарушения и составляйте протокол
Гражданин
06 марта, 2017 в 11:48
Зачем же протокол? Наймут КамАЗ, возьмут лопаты и всей редакцией быстренько весь снег расчистят))
Lex
06 марта, 2017 в 13:14
Чувствую у нас венеция будет в апреле
Vas
06 марта, 2017 в 12:41
В ваших с лопатой силах всё исправить)
Lex
06 марта, 2017 в 13:15