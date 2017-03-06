13 самых жутких мест Караганды

Майкудукский мост, что располагается на дороге между двумя районами, также приобрел мистическую известность.

В каждом городе есть свои особые места, которые леденят кровь и заставляют волосы вставать дыбом. Корреспонденты NUR.KZ прошлись по самым жутким местам Караганды, где совсем не хочется оказаться одному.

1. Федоровское водохранилище

Говорят, что вода способна впитывать отрицательную энергетику. А, если учесть то, что рядом с Федоровским водохранилищем еще и располагается старое кладбище, неудивительно, что это место приобрело жуткую славу.

Устрашает еще и тот факт, что само водохранилище когда-то было образовано затоплением Федоровского угольного разреза, в котором не один человек встретил свою смерть.

По словам местных водителей, на дороге, которая пролегает возле водохранилища, призраки ходят толпами, а в самом водоеме не раз находили утопленников.

2. Майкудукский парк

Это сейчас местность облагородили, построили новые карусели и покрасили лавочки, а всего пару лет назад впечатления от этого притихшего парка были кардинально другими. Ночью мимо этого места старался не проходить никто.

Именно в этом парке чаще всего происходили преступления: изнасилования, нападения и убийства.

Ведь не зря ходит по городу поговорка про этот район Караганды: «Майкудук — страна чудес, зашел за угол и исчез».

3. Гоголевский мост

Все, что связано с именем Николая Васильевича Гоголя, уже окутано загадками и мифами, и дорожный мост, находящийся на улице с именем писателя, исключением не стал.

Именно с этого моста в Караганде чаще всего слетают автомобили и выпрыгивают люди, желающие покончить жизнь самоубийством.

Поэтому многие стараются обходить это место десятой дорогой.

4. Дом культуры

Это здание, находящееся в районе Федоровка, давно превратилось в забытый уголок посреди оживленного города.

Дом культуры, отличающийся своей интересной архитектурой, построили японцы. Старые картины, фрески, колонны — все это сохранилось здесь, как напоминание о былой жизни, которая здесь когда-то кипела.

Местная молодежь занималась в этом здании в различных кружках, а с концертами и постановками сюда приезжали со всей страны.

На сегодняшний день Дом культуры не является государственной собственностью. Его купили почти 20 лет назад.

Так и стоит он, отсыревший и полуразрушенный, обрастая огромным количеством городских легенд и притягивая к себе самые различные негативные истории.

5. Заброшенный Аквапарк

Аквапарк был закрыт несколько лет назад из-за недостатка финансирования. Здесь по сей день высятся водные горки, по которым когда-то спускались чуть ли не все карагандинцы.

Сегодня это излюбленное место подростков, паркурщиков и сталкеров, ведь тут тихо, и на территории сохранились вся обстановка и оборудование.

К слову, тут нередко случаются несчастные случаи, из-за плачевного технического состояния брошенных аттракционов.

6. Майкудукский мост

Майкудукский мост, что располагается на дороге между двумя районами, также приобрел мистическую известность.

Раньше на месте этой трассы было кладбище.

Статистика по авариям говорит, что в этой зоне происходит от 2 до 5 страшных аварий в месяц.

Водителям, как правило, видится, что перед автомобилем внезапно кто-то появляется или перебегает дорогу. Чаще всего им кажется, что они сбили маленького ребенка.

7. Кирпичный завод

Район, где раньше действовал кирпичный завод, теперь для карагандинцев больше известен, как конечная остановка для автобуса №7. Стоит сказать, что как таковой остановочной будки или любого другого опознавательного знака в местности нет.

А самая главная достопримечательность здесь — заброшенный завод, который все стараются обходить стороной.

8. Машиностроительный цех

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

Один из цехов бывшего машиностроительного завода общей площадью 43 тысячи квадратных метров вот уже много лет пустует прямо в центре города.

Войти в здание может каждый желающий. Поэтому неудивительно, что сюда часто приходит молодежь в поисках острых ощущений или для того, чтобы сделать зрелищные фотографии.

Несколько лет назад власти города заявляли, что цех собираются перестроить в торгово-развлекательный центр, однако строительство так и не началось, а здание пришло в еще большее запустение.

9. Майкудукская дорожная развязка

Именно на этом отрезке дороги, соединяющей несколько районов Караганды: Город, Юго-восток и Майкудук, чаще всего случаются ДТП.

Большинство страшных аварий тут происходит ночью.

Водители, которые каждый день проезжают через эту развязку, рассказывают, что периодически в сумеречное время видят на дороге то женщину в белом, то маленького ребенка, которые появляются внезапно и так же внезапно исчезают.

10. Мамочкино кладбище

В поселке Долинка расположено печально известное кладбище, где хоронили мертворожденных младенцев, погибших детей и их матерей, отбывавших наказание в одном из крупнейших исправительно-трудовых лагерей страны — КАРЛАГ.

Здесь всегда стоит оглушительная тишина, леденящая душу. И хотя прошло уже много лет с тех страшных времен, не упокоенные души несчастных как будто до сих пор находятся там.

Сколько детей лежит в земле Мамочкиного кладбища – до сих пор неизвестно. Их маленькие безымянные кресты уже почернели, сломались и погнулись.

Экскурсии тут проводятся постоянно, часто приезжают школьники и студенты, более подробно изучающие историю.

Равнодушными не остается никто.

11. РТИ Сортировка

Этот район Сарани в советское время был построен для рабочих завода резинотехнических изделий.

После развала СССР завод за отсутствием заказов закрыли, а население, оставшееся без работы, разъехалось.

И теперь опустевшие улицы с зияющими пустыми окнами пятиэтажек, в которых когда-то жили счастливые семьи, выглядят жутко.

Иногда создается впечатление, что район жив, когда от ветра поскрипывают старые качели во дворах, в квартирах на столах шуршат недочитанные газеты, а в детских комнатах валяются на полу игрушки.

К слову, въезд в район открыт, и попасть туда труда не составит.

12. «Планета электроники»

В ноябре 2012 года в этом торговом доме «Планета электроники», который находится на юго-востоке, произошел крупный пожар, общая площадь которого составила почти 2000 кв. м. Вся бытовая техника, находившаяся в здании, сгорела.

С тех пор здание так и не было восстановлено, и теперь оно находится в списке самых опасных мест в городе.

13. Старый завод

В этом заброшенном здании, которое находятся на улице Космонавтов в центре города, часто собираются наркоманы и люди без определенного места жительства.

Внутри и вокруг завода почти на каждом шагу можно увидеть мусор, пустые бутылки и использованные шприцы.

Карагандинцы стараются обходить стороной это страшное место.

Фото: Глеб Терлецкий