Как в Караганде судили студентов, которые жестоко расправились с таксистом из-за тысячи тенге

Убивал один или все трое?

«Новый Вестник» уже рассказывал обстоятельства этого жесткого убийства. В суде перешли к прениям. Гособвинитель попросил для каждого из подсудимых 23 года тюрьмы. А вдова погибшего и вовсе потребовала дать им пожизненное заключение.

На Саята Солтанбекова напали в ночь на 21 апреля прошлого года. На пятаке он взял трех выпивших парней, которые просили отвезти их в Михайловку. По дороге между пассажирами и извозчиком произошла ссора. Пьяные клиенты вдруг отказались платить. Согласно версии прокурора, один из студентов достал нож. Двое его друзей в это время держали несчастную жертву. Раненного и истекающего кровью Саята на полном ходу выкинули из машины. Он лежал на дороге почти 40 минут. Машины проносились мимо. Никто не решался ему помочь. В конце концов две машины все-таки притормозили. Среди них оказался еще один таксист, который был лично знаком с Саятом. Позже этот карагандинец и его пассажирка стали главными свидетелями обвинения. Именно на их показания строится вся позиция прокурора. Их засекретили и вызвали в суд под псевдонимами. Они рассказали о последних словах умирающего мужчины.

Первым делом Саят попросил спасителей позвонить его жене. Но просил сильно ее не беспокоить так, как она была беременна. Женщине сообщили только то, что его избили и угнали машину. До того, как он окончательно потерял сознание, он успел рассказать все подробности, что один бил ножом, а другие держали.

Пока карагандинцы везли умирающего Саята в больницу, студенты гнали на всех парах на угнанной машине. В одном из дворов Юго-востока они сняли шашечку такси и номера, и стали продумывать план дальнейших действий. Студенты решили спрятать машину в степи и поехали в сторону Каркаралинска. По дороге они выкинули нож и телефоны таксиста. В степи под Ботакарой они протерли машину влажными салфетками и сожгли все документы таксиста.

Рассмотрение этого дела сильно затянулось. На месяц судебные слушания пришлось прекратить, чтобы провести две экспертизы. Их должен был назначить еще следователь, но почему-то этого не сделал. Судья Исламхан Есенбаев уже высказывал свое недовольство прокурору по этому поводу.

На днях экспертизы были готовы. Первая — медико-криминалистическая, разбиралась в том, каким орудием убили несчастного. Это нужно было выяснить таккак нож, так и не нашли. Выяснилось, что нож был один. Все 12 ран нанесли им. Судя по всему это был большой кухонный нож. Длина лезвия составляла 22 сантиметра. В тело лезвие вошло на 8-10 сантиметров. Вторая экспертиза — ситуационная. Она разъясняла вопросы, касающиеся того, как произошло преступление. Кто из подозреваемых, где сидел и что делал. Она вызвала неоднозначные мнения. Прокурор попросил суд не принимать ее во внимание. А адвокаты студентов напротив считают экспертизу достоверной. Так она оправдывает двоих подсудимых в убийстве. Более подробно стороны объяснили свою позицию в прениях.

Прения

Напомним, прокурор настаивает на том, что в убийстве принимали участие все трое. Поэтому их судят за «Убийство в группе лиц из хулиганских побуждений». Хотя студент, который непосредственно наносил удары ножом, все берет на себя. Двое его приятелей уверяют, что не удерживали таксиста. В шоке наблюдали за тем, что происходило на их глазах. А первые свои показания, где они признаются, что держали жертву, дали под пытками. Эту версию гособвинитель считает всего лишь попыткой ухода от наказания.

-Подсудимые приводят доводы, что на них было оказано психологическое и физическое воздействие, — говорит прокурор. — Поэтому они не признают первоначальные протоколы допроса. Но если вернуться к очным ставкам, на записях видно, что идет свободное изложение показаний. Они ведут себя спокойно, говорят незаученными фразами. Кроме того, было проведено расследование. Факт пыток не подтвердился. После преступления они поехали на Юго-восток. Обдумывали, что им делать. Ищут пути выхода, уничтожают улики. Все это говорит о том, что они совершили обдуманные действия. Ни о каком шоке не может быть и речи.

Гособвинтель считает, что вина студентов доказана. Он ссылается на показания засекреченных свидетелей, которые слышали последние слова умирающего. В них Саят Солтанбеков уверял, что на него напали салаги. И он бы с ними справился, если бы его не держали. Правда, с оформлением этих важных свидетельств не все в порядке. Снова всему виной безответственный следователь. Его недоработки сейчас сильно осложняют работу прокурору. Дело в том, что показания секретных свидетелей не значатся в описи всех материалов дела. Как так могло получится, не совсем ясно. По закону материалы, которые не входят в опись, не имеют никакой силы. Однако прокурор считает, что раз уж свидетелей допросили в суде, то их слова стоит принять во внимание.

С секретным свидетелем Антоненко связана еще одна большая недоработка следователя, которая привела к очередному скандалу. Дело в том, что сперва дознаватель допросил ее под настоящей фамилией, а потом уже решил засекретить. Этот протокол попал в дело. Так было раскрыто ее имя. Женщина признается, что была шокирована, услышав свою истинную фамилию за ширмой, где ее прятали во время допроса.

Прокурор попросил суд не принимать во внимание ситуационную экспертизу. Так как, по мнению обвинителя, ее провели только исходя из слов подозреваемых. Если бы были свидетели, которые могли бы либо подтвердить слова преступников, либо опровергнуть, документ можно было бы брать в расчет.

«Группы не было»

Защитники озвучили совершенно другую позицию. Во-первых, они считают, что студента, который зарезал таксиста, нужно судить не за убийство. Так как Саят Солтанбеков умер только 9 часов спустя. Юристы предполагают, если бы ему раньше помогли, он мог бы выжить. Поэтому они просят переквалифицировать обвинение на «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть».

— Заключение судебных экспертиз и другие материалы дела не дают оснований для выводов, что мой подзащитный действовал с прямым умыслом на его убийство. Если бы он хотел убить, он бы довел начатое до конца, — настаивал адвокат Толеген Тансыкпаев. – Тем более, что возможность у него была.

Помимо этого, юристы уверены, что двое других подсудимых не повинны в смерти таксиста. Они только принимали участие в уничтожении документов. Из этого следует, что никакой «группы лиц» не было. Один из студентов сам решил зарезать несчастного, не сговариваясь друзьями.

— В момент конфликта у моего подзащитного возник умысел на убийство, — объяснял Танксыкпаев. — То есть в тот самый момент ссоры. А причем тогда здесь «в группе лиц»? Здесь «группой» даже и не пахнет! Эти двое то тут причем? Они что, телепаты? Он сам поднял нож! Он этого и не отрицает. Говорит: «Да мы ругались, и я достал нож»!

Позицию защитников частично подтверждает ситуационная экспертиза. Она показала, что некоторые раны не могли появиться на теле извозчика, если бы его кто-то держал. Лезвие неминуемо бы задело руки.

Вердикт

В итоге прокурор запросил для каждого из студентов 23 года колонии строгого режима. А вдова погибшего и вовсе потребовала дать им пожизненное заключение.

— Они лишили меня мужа, а моих детей отца, — плакала женщина. — Младший сын родился уже после его смерти. То есть он никогда не увидит папу. Старшему сыну на тот момент было три года. Он успел запомнить отца. Он часто смотрит в окно, плачет и просится к папе. Говорит: «Почему мы не идем к папе»? Что я должна ему ответить? Как я вообще должна объяснить это своим детям. Сказать: «Вашего папу убили или он сейчас с ангелами»? Они такие молодые и такие жестокие. Ваша честь, я прошу наказать их как можно строже. Прошу дать им пожизненное заключение.

Вдова предъявила убийцам своего мужа моральный и материальный иски. Она требует, чтобы каждый из подсудимых выплатил ей по 10 миллионов тенге. Приговор трем карагандинцам огласят сегодня в 17.00.