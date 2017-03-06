Власти запрещают ставить самодельный памятник Мартбеку Мамраеву в Майкудуке

«Завтра люди меня не поймут!»

Активисты из Майкудука пытаются собственными силами увековечить славу героя Советского Союза Мартбека Мамраева. Люди собрали деньги. Местный умелец-самоучка согласился сваять заказ за символическую плату. Получился бюст, который, по утверждению тех, кто лично знал героя, очень похож на командира пулеметного расчета, совершившего подвиг на Днепре. Однако власти считают, что памятник выполнен непрофессионально, и что такое творение только испортит городской пейзаж.

Лепил бюст житель Майкудука Али Кучуев. Много за свою работу не просил. Говорит, что с другими за такие смешные деньги и связываться бы не стал, но тут «просто от души решил сделать — для людей, чтобы помнили». То, что у Али получилось, заказчикам понравилось. Показали Кларе Мамраевой — дочери героя. Она осталась довольна и сказала, что памятник — это на 99 процентов портрет ее отца. Тем не менее власти не разрешили установить бюст.

— Совет ветеранов октябрьского района нанял какого-то — даже не могу слово подобрать — не художника, не скульптора, — объясняет главный архитектор города Сабыржан Даутбергенов. — И он сделал бюст, который ни по каким канонам не проходит. Пропорции не соответствуют. Мы собрали комиссию, пригласили профессиональных скульпторов и художников. Они дали свое заключение: нельзя это ставить в городскую среду. Ни в коем случае! Много может быть амбиций. Но надо же все учитывать. Это же улица! Завтра же меня не поймут люди. Есть ведь эстетические нормы. Тем более, они хотят делать памятник в цементе, который завтра развалится. Для системы города такое не пригодно. Его надо делать или в бронзе или в алюминии.

Когда на аллею, что на Востоке-5 активистов не пустили, появилась идея пристроить бюст к военно-технической школе, расположенной напротив районного акимата. Школа носит имя Мартбека Мамраева: общественники решили, что на ее крыльце памятник смотрелся бы очень гармонично. Однако и тут чиновники выписали безоговорочное «нет».

— Они хотят поставить прямо возле входной двери, — продолжает главный архитектор. — Но там пространства нет. А нужно, чтобы рядом было место для линеек, торжественных мероприятий, чтобы возлагали цветы ко Дню Победы. Во внутреннем дворе военно-технической школы- пожалуйста, ставьте, никаких вопросов. Это же частная собственность. Я тут не могу претендовать. Но в городе — на всеобщее обозрение — нельзя такие вещи выносить.

Активисты из Майкудука все эти рассуждения считают бессмысленными. Председатель совета ветеранов Октябрьского района Марат Аймагамбетов рассказывает, что уже много лет бьется за установку памятника своему земляку. Чиновники его каждый раз обнадеживают. Однако ничего не делают: денег в бюджете нет. Тогда Марат Сейфулович взял дело в свои руки. Сагитировал патриотов, те собрали нужную сумму буквально за неделю: многие неравнодушные граждане откликнулись, даже из Астаны делали переводы.

— Ни копейки у государства мы не просили, — говорит Марат Сейфулович. — Все уже готово — и постамент и площадка. Осталось разрешение получить. Но главный архитектор все время что-то выдумывает. Сначала говорил, что вышло не похоже. Когда дочка и внук Мамраева подтвердили сходство, архитектор сам отправил нас к военно-технической школе. А теперь от своих слов отказывается. Теперь ссылается на то, что бетон не годится. Но, послушайте, львы Манукяна из такого же материала много лет простояли на мосту. У нас бетон высшей марки покрытый бронзой! А еще главный архитектор твердит, что у нашего скульптора нет академического образования. Но ведь все зависит от таланта! А талант у него есть! С этим все соглашаются.

Между тем, в художественном фонде уже несколько лет хранится проектно-сметная документация на установку бюста Мамраеву. Еще при жизни героя его делал Анатолий Билык — заслуженный деятель искусства Казахстана — тот самый, чьему авторству принадлежит монумент «Шахтерская слава», памятник Сагинову, Станиславскому и Сейфуллину. Именно этим памятником планируется когда-нибудь украсить город.

— Бюст — это же не просто. Это малая архитектурная форма, — продолжает главный архитектор. — Это целое мероприятие. Надо туда провести электричество, чтобы ночью было освещение, водоснабжение для полива цветов. Очень большой спектр работ. Это же памятник такому великому человеку — он Днепр брал!

Но общественники настаивают на варианте Кучуева. дочь Мартбека Мамраева даже готова написать в администрацию президента. Но ветераны надеются, что так далеко конфликт не зайдет и аким города встанет на их сторону.