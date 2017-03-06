БЛАГОДАРЮ

Хочу через Вашу газету передать слова огромной благодарности выпускникам СШ №3 (сейчас это гимназия) 1986 года. Сколько души, внимания, заботы в этих «детях» 80-х!!! Тысячи выпускников ежегодно покидают стены школ, но далеко не все остаются в мыслях с нами, их учителями! Если бы вы, ребята, могли ощутить хоть капельку тех чувств, которые хлынули на нас в этот день, 5 марта. Спасибо за ваше внимание к нам, вашим учителям, за желание делать добро, за отсутствие равнодушия, безразличия в ваших сердцах и за то что вы умеете быть такими как вы есть! С уважением, учитель математики, Филатова Алла Васильевна. Уверена, что с моими словами согласятся и Трифонова Г.В., и Ласукова Л.В., и Давидовская С.Ф. и все, кого поздравили с праздником !!!

От: ФИЛАТОВА А.В.