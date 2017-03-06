ЕНТ не будут сдавать из дома

Министра образования неверно поняли

Недавно в интернете появилась информация о том, что ЕНТ можно будет сдавать дома. Некоторые читатели неверно истолковали слова министра образования Ерлана Сагадиева. Министр говорил о том, что подготовиться к экзамену можно онлайн на специальном сайте. До этого мы уже писали, что с февраля на сайте Национального центра тестирования появилась новая услуга. Пробные экзамены ЕНТ и КТА теперь можно пройти онлайн, бесчисленное количество раз, правда за деньги — один полный тест обойдётся в 260 тенге.