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Инспектора не успевают ловить браконьеров
Инспекция лесного хозяйства и животного мира просит помощи у местных властей. Ей не хватает людей и техники, чтобы бороться с браконьерами. Чтобы решить эту проблему, нужно создать отдельное коммунальное хозяйство.
Штат областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира – 35 человек. Причем всего 15 из них – это инспектора. Только они имеют право проводить проверки и ловить браконьеров. В прошлом году инспектора провели 15 внеплановых и 20 выборочных проверок. В результате они вынесли десятки предписаний и наложили на нарушителей штрафов на 1,233 миллиона тенге. Еще они выиграли 20 судов против тех, кто ловил рыбу запрещенным способом и промышлял незаконной охотой.
— Мы выявили 16 случаев незаконной охоты на редких копытных животных, — сказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким. – Силами инспекции и подразделений природоохранной полиции весьма сложно обеспечить охрану резервного фонда. Причина в малочисленности штата и низкой материально-технической оснащенности. Так на одного инспектора приходится 1,1 миллиона гектар охраняемых площадей.
В связи с этим Андрей Ким попросил помощи у акима области. Он предложил последовать примеру Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Там в помощь инспекции созданы коммунальные госучреждения по охране животного мира. Нурмухамбет Абдибеков обещал помочь и поручил подчиненным проработать вопрос создания новой казенной организации.
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А мне кажется что Лесной инспекции, надо не штрафовать, а разъяснять. И больше работать с обществами охотников и рыболовов. Последние должны на собираемые деньги прокладывать дороги в угодьях, специально для охотников. Обустраивать съезды, охотничье домики. Обозначать табличками границы и направления. Зимой чистить снег, подкармливать животных. Печатать карты, мобильные приложения. А НЕ ПРОСТО БАБКИ СОБИРАТЬ!!!
hjhhhj
06 марта, 2017 в 15:52
Для тех кто ловит рыбу сетями никакого оправдания нет — все знают, что это противозаконно, но включают дурака.
Дмитрий
06 марта, 2017 в 16:55