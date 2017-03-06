Лесной инспекции Карагандинской области не хватает людей и техники

Инспектора не успевают ловить браконьеров

Инспекция лесного хозяйства и животного мира просит помощи у местных властей. Ей не хватает людей и техники, чтобы бороться с браконьерами. Чтобы решить эту проблему, нужно создать отдельное коммунальное хозяйство.

Штат областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира – 35 человек. Причем всего 15 из них – это инспектора. Только они имеют право проводить проверки и ловить браконьеров. В прошлом году инспектора провели 15 внеплановых и 20 выборочных проверок. В результате они вынесли десятки предписаний и наложили на нарушителей штрафов на 1,233 миллиона тенге. Еще они выиграли 20 судов против тех, кто ловил рыбу запрещенным способом и промышлял незаконной охотой.

— Мы выявили 16 случаев незаконной охоты на редких копытных животных, — сказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким. – Силами инспекции и подразделений природоохранной полиции весьма сложно обеспечить охрану резервного фонда. Причина в малочисленности штата и низкой материально-технической оснащенности. Так на одного инспектора приходится 1,1 миллиона гектар охраняемых площадей.

В связи с этим Андрей Ким попросил помощи у акима области. Он предложил последовать примеру Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Там в помощь инспекции созданы коммунальные госучреждения по охране животного мира. Нурмухамбет Абдибеков обещал помочь и поручил подчиненным проработать вопрос создания новой казенной организации.