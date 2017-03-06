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«Пассажирские перевозки» проводят конкурс
Во всем разгаре конкурс «Казахстан глазами пассажиров». Условия просты: нужно сделать интересное фото из окна поезда и прислать по одному из двух электронных адресов: ktzrailways@gmail.com, mykhanov@gmail.com. Победители будут определены 18 марта. Фотографии можно будет прислать до 15 марта в формате Jpeg, размер 1200Х1200 Px, объем файла не более 1 мб.
Призы получат самые интересные и креативные авторы:
— 1 место – iPhone 7 plus;
— 2 место – iPhone 7;
— 3 место – iPad mini.
Более подробную информацию можно получить по тел: 8 (7172) 600-236.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Без головы можно остаться за такие фото
Vas
06 марта, 2017 в 16:19