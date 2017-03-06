ЧСники Караганды следят за паводковой ситуацией из космоса

Им присылают снимки со спутника

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям следят за паводковой ситуацией из космоса. Недавно они заключили контракт с национальной компанией «Казахстан Гарыш Сапары». Она присылает нашим ЧСникам снимки Карагандинской области, сделанные спутниками.

Карагандинские чиновники готовятся к весне. Они не хотят допустить того, чтобы в нашем регионе не повторился потоп 2015 года. Ведь наш регион снова находится в зоне риска. Потому что нынешней зимой выпало огромное количество снега. За тем, как он сходит с карагандинских степей, ЧСники следят и с земли, и из космоса.

— В январе мы заключили договор с АО «Казахстан Гарыш Сапары» о получении информации на основе данных дистанционного зондирования земли из космоса, — сообщил начальник департамента по ЧС нашей области Ибрагим Кульшимбаев. – В его рамках с 1 марта два раза в сутки нам предоставляют космические съемки. Так мы осуществляем мониторинг схода снежного покрова и прохождения паводковых вод на территории области.

Эти данные показывают, что пока нашим властям волноваться не о чем.

— На всех реках области отмечается стабильный ледостав, — сказал главный спасатель области. – Водоемы находятся пока еще в зимнем режиме. Что касается условий формирования весеннего стока рек области, то, по информации филиала «Казгидромета», запасы воды в снеге бассейнов крупных рек области выше нормы и на порядок больше, чем в 2016 году. Сейчас производится сброс воды с Ачесуйского, Жездинского, Самаркандского, Интумакское и Шерубайнуринского водохранилищ.

В понедельник, 6 марта, в нашем регионе объявлен месячник по подготовке к паводкам. За это время планируется убрать снег подальше от сел и поселков, прочистить водопропускные трубы, арыки и дамбы. А еще предстоит запастись мешками, песком и балластом на случай, если где-нибудь прорвет плотину. 15 марта в нашей области пройдет зимний субботник.