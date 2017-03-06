«Отдел жилищных отношений города Караганды» обновляет списки очередности граждан, состоящих на учете и нуждающихся в жилье. Поэтому всем очередникам необходимо предоставить документы по установленному перечню. Какие справки требуется:

1. адресная справка на всех членов семьи из Центра обслуживания населения по району проживания;

2. копии удостоверений личности (свидетельства о рождении детей) всех членов семьи;

3. справка об отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, информационная справка недвижимого имущества за 5 лет по РК (Центр обслуживания населения по району проживания); «Отдел жилищных отношений города Караганды» обновляет списки очередности граждан, состоящих на учете и нуждающихся в жилье. Поэтому всем очередникам необходимо предоставить документы по установленному перечню. Какие справки требуется:1. адресная справка на всех членов семьи из Центра обслуживания населения по району проживания;2. копии удостоверений личности (свидетельства о рождении детей) всех членов семьи;3. справка об отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, информационная справка недвижимого имущества за 5 лет по РК (Центр обслуживания населения по району проживания);

4. свидетельство о заключении (о расторжении) брака; свидетельство о смерти;

Дополнительно предоставляют:

Работники бюджетных организаций и военнослужащие — справку с места работы (службы);

Льготники:

документ, подтверждающий льготу (нотариально заверенные копии ): нотариально заверенное заявление о том, что глава семьи не состоит в браке, удостоверение «Алтын алқа» и т.д, справка об инвалидности с указанием группы, справка соответствующего органа с указанием вида заболевания, удостоверение участника ВОВ, пенсионная книжка, справка о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи.

Явиться в акимат следует с 1 апреля до 1 декабря этого года.