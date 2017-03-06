«Отдел жилищных отношений города Караганды» обновляет списки очередности граждан, состоящих на учете и нуждающихся в жилье. Поэтому всем очередникам необходимо предоставить документы по установленному перечню. Какие справки требуется:
1. адресная справка на всех членов семьи из Центра обслуживания населения по району проживания;
2. копии удостоверений личности (свидетельства о рождении детей) всех членов семьи;
3. справка об отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, информационная справка недвижимого имущества за 5 лет по РК (Центр обслуживания населения по району проживания);
4. свидетельство о заключении (о расторжении) брака; свидетельство о смерти;
Дополнительно предоставляют:
Работники бюджетных организаций и военнослужащие — справку с места работы (службы);
Льготники:
документ, подтверждающий льготу (нотариально заверенные копии ): нотариально заверенное заявление о том, что глава семьи не состоит в браке, удостоверение «Алтын алқа» и т.д, справка об инвалидности с указанием группы, справка соответствующего органа с указанием вида заболевания, удостоверение участника ВОВ, пенсионная книжка, справка о доходах за последние 12 месяцев на каждого члена семьи.
Явиться в акимат следует с 1 апреля до 1 декабря этого года.
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Объясните, что значит «обновляет списки очередности граждан»? Просто дадут новый номер в очереди и всё? Или все таки есть надежда получить заветные квадраты?
Мистер очевидность
06 марта, 2017 в 16:28
Разочарую вас… Эта очередь не движется вообще никак! Хоть обновляй её, хоть не обновляй. И так будет до тех пор, пока за многомиллиардные деньги по полю будут бегать косолопые алкащи-гастарбайтеры из распилочных контор «Шахтер» и «Сары-арка».
Вы сами выбрали хоккей и футбол, вместо жилья, так что теперь сидите и не жалуйтесь!
Ушлепок
06 марта, 2017 в 17:48