- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Рынок жилья исследовали аналитики
Целый год рынок съемного жилья изучали аналитики известного сайта OLX.kz. Как показали исследования, казахстанцы предпочитают снимать однокомнатные квартиры.
Как оказалось, «однушки» снимают в 44 процентах случаев, «двушки» — в 40 процентах, «трешки» в 13 процентах случаев. На четырехкомнатные хоромы хватает не всем казахстанцам. Такое жилье снимали только в 1, 6 процентах от общего числа соглашений.
Согласно исследованию, дешевле всего «однушки» обходятся в Таразе — всего около 26 тысяч тенге в месяц. Вслед за Таразом в число недорогих городов для съема жилья попали Шымкент и Кызылорда. Самыми дорогими городами стали Астана и Алматы.
Хорошая новость для тех карагандинцев, которые вынуждены арендовать жилье. К концу 2016 года цена одного месяца проживания в однокомнатной квартире в среднем снизилась с 40 тысяч до 36 тысяч тенге.
Информация предоставлена аналитической группой сайта OLX.kz
Всего на сайте опубликовано 33440 материалов.
Посетители оставили 194104 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.