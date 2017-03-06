В Караганде снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир (инфографика)

Рынок жилья исследовали аналитики

Целый год рынок съемного жилья изучали аналитики известного сайта OLX.kz. Как показали исследования, казахстанцы предпочитают снимать однокомнатные квартиры.

Как оказалось, «однушки» снимают в 44 процентах случаев, «двушки» — в 40 процентах, «трешки» в 13 процентах случаев. На четырехкомнатные хоромы хватает не всем казахстанцам. Такое жилье снимали только в 1, 6 процентах от общего числа соглашений.

Согласно исследованию, дешевле всего «однушки» обходятся в Таразе — всего около 26 тысяч тенге в месяц. Вслед за Таразом в число недорогих городов для съема жилья попали Шымкент и Кызылорда. Самыми дорогими городами стали Астана и Алматы.

Хорошая новость для тех карагандинцев, которые вынуждены арендовать жилье. К концу 2016 года цена одного месяца проживания в однокомнатной квартире в среднем снизилась с 40 тысяч до 36 тысяч тенге.

Информация предоставлена аналитической группой сайта OLX.kz