Виновным в убийстве таксиста признали одного студента, двух других оправдали по этой тяжкой статье

«Дознаватель создавал искусственные доказательства их вины»

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор студентам, которых подозревали убийстве таксиста Саята Солтанбекова. Прокурор считал, что в убийстве принимали участие все трое: один резал, двое держали. Защитники считали, что двое студентов не причем.

Итак суд вынес приговор. Подозреваемого, который непросредственно наносил удары ножом, признали виновным в убийстве. Ему назначили 19 лет лишения свободы. Двух других подозреваемых оправдали по этой тяжкой статье. Судья посчитал, что следователь создавал «искусственные доказательства их вины». Суд посчитал, что они принимали участие только в угоне и уничтожении документов. За эти преступления им назначили 3 года колонии общего режима.

Также суд снизил сумму исков. Убийца выплатит вдове 2 миллиона тенге морального вреда, двое его друзей каждый по 500 тысяч тенге. Также они должны будут возместить женщине материальный ущерб в общем около трех миллионов тенге.

Судья Исламхан Есенбаев вынес частное постановление в отношении следователя, который вел это дело. Он попросил руководство ДВД области обратить внимание на ненадлежащее им выполнение служебных обязанностей. Такое же постановление направлено в прокуратуру области. Приговор еще не вступил в силу.